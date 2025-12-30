Es tendencia:
Colo Colo y la U pelean la cima de polémico ranking de “incompetencia” del fútbol chileno

En la Redgoleta evaluamos el desempeño negativo de todos los equipos de Liga de Primera y presentamos un detallado resumen sobre los peores del 2025.

Por Alfonso Zúñiga

Colo Colo y la U encabezan el Índice de Incompetencia del Fútbol Chileno en 2025
© JAVIER VERGARA/PHOTOSPORTColo Colo y la U encabezan el Índice de Incompetencia del Fútbol Chileno en 2025

Como es habitual cada vez que finaliza el año, es momento de hacer balances sobre el desempeño del fútbol chileno durante el 2025, con especial énfasis en Colo Colo y Universidad de Chile. Pero en RedGol quisimos ir más allá en el análisis.

Porque no basta con el resultado del fin de semana o la evaluación de sus planteles, por ello en un nuevo episodio de La Redgoleta nos atrevemos a cruzar la cuarta pared y presentar oficialmente el Índice de Incompetencia de nuestro balompié.

El estudio busca condecorar a aquellos equipos que pese a tener todas las herramientas para que les vaya bien, cometen errores tan sonsos, que los transforma en “incompetentes”. Como adelanto, tanto Colo Colo y la U comandan la lista.

¿Colo Colo o la U? El Índice de Incompetencia del fútbol chileno

Para esta ocasión, se evaluaron 12 categorías en materia de rendimiento futbolístico y gestión dirigencial, donde los peores en cada categoría recibían una puntuación, de acuerdo a su actuación, con un mínimo de un punto y un máximo de tres.

Las métricas que se usaron para el Índice de Incompetencia del Fútbol Chileno fueron:

  • Menos porterías en cero
  • Penales cometidos
  • Menos goles anotados
  • Más partidos sin anotar
  • Penales errados
  • Remates al palo
  • Tarjetas rojas directas
  • Fueras de juego
  • Expulsados por doble tarjeta amarilla
  • Despido temprano de entrenador
  • Más técnicos en la temporada
  • Gestión dirigencial

¿Quiénes fueron los más destacados? En la suma total de todos los factores, Colo Colo y la U componen el podio de los equipos más incompetentes de nuestro fútbol, a ellos se suman cuadros que pelearon por no descender o que cayeron a Primera B.

¿El ganador? En los micrófonos de nuestros estudios Patricio Echagüe y Javiera García revelan en un nuevo capítulo de La Redgoleta quién se lleva todos los “honores”.

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile deberán esperar hasta el fin de semana del 26 de enero para iniciar su participación en Liga de Primera. El resto de las fechas, los repasamos a continuación.

CompetenciaFechas
Primera División26 de enero – 6 de diciembre
Primera B (Fase regular)16 de febrero – 1 de noviembre
Primera B (Liguilla)2 de noviembre – 29 de noviembre
Copa Chile (Fase de Grupos Ascenso)26 de enero – 8 de febrero
Copa Chile (Fase de Grupos)15 de junio – 30 de agosto
Copa Chile (Fases finales)21 de septiembre – 1 de noviembre
Supercopa19 de enero – 25 de enero
Copa de la Liga (Fase de grupos)16 de marzo – 7 de junio
Copa de la Liga (Fases finales)6 de junio – 19 de junio
Definición Chile 4 a la Copa Libertadores13 de diciembre
