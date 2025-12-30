Como es habitual cada vez que finaliza el año, es momento de hacer balances sobre el desempeño del fútbol chileno durante el 2025, con especial énfasis en Colo Colo y Universidad de Chile. Pero en RedGol quisimos ir más allá en el análisis.

Porque no basta con el resultado del fin de semana o la evaluación de sus planteles, por ello en un nuevo episodio de La Redgoleta nos atrevemos a cruzar la cuarta pared y presentar oficialmente el Índice de Incompetencia de nuestro balompié.

El estudio busca condecorar a aquellos equipos que pese a tener todas las herramientas para que les vaya bien, cometen errores tan sonsos, que los transforma en “incompetentes”. Como adelanto, tanto Colo Colo y la U comandan la lista.

ver también TNT Sports golpea el bolsillo de los hinchas chilenos: Subirá de precio para 2026

¿Colo Colo o la U? El Índice de Incompetencia del fútbol chileno

Para esta ocasión, se evaluaron 12 categorías en materia de rendimiento futbolístico y gestión dirigencial, donde los peores en cada categoría recibían una puntuación, de acuerdo a su actuación, con un mínimo de un punto y un máximo de tres.

Las métricas que se usaron para el Índice de Incompetencia del Fútbol Chileno fueron:

Menos porterías en cero

Penales cometidos

Menos goles anotados

Más partidos sin anotar

Penales errados

Remates al palo

Tarjetas rojas directas

Fueras de juego

Expulsados por doble tarjeta amarilla

Despido temprano de entrenador

Más técnicos en la temporada

Gestión dirigencial

¿Quiénes fueron los más destacados? En la suma total de todos los factores, Colo Colo y la U componen el podio de los equipos más incompetentes de nuestro fútbol, a ellos se suman cuadros que pelearon por no descender o que cayeron a Primera B.

Publicidad

Publicidad

¿El ganador? En los micrófonos de nuestros estudios Patricio Echagüe y Javiera García revelan en un nuevo capítulo de La Redgoleta quién se lleva todos los “honores”.

¡No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y ser parte de nuestra comunidad¡ ¡Porque en RedGol la pelota es y será siempre tuya!

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo vuelve el fútbol chileno?

Tanto Colo Colo como Universidad de Chile deberán esperar hasta el fin de semana del 26 de enero para iniciar su participación en Liga de Primera. El resto de las fechas, los repasamos a continuación.