Universidad de Chile inició el trabajo con Francisco Meneghini al mando del equipo, donde la primera tarea será reforzar el plantel para la temporada 2026 de manera urgente en el mercado de fichajes.

Uno de los puestos que más necesita traer jugadores la U es en la delantera, luego de las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra, donde sólo se quedaron con Leandro Fernández.

Por lo mismo, Paqui analiza los nombres más bombásticos que están sonando en el radar de la U, con los hinchas muy ilusionados con el regreso de Eduardo Vargas y la incorporación de Juan Martín Lucero.

“Han salido jugadores, que la mayoría son de ataque, entonces no es sorpresa que necesitamos refuerzos. Después otras posiciones se evalúan los mercados que son muy dinámicos”, explicó.

Francisco Meneghini sabe del interés de ambos delanteros. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

¿Qué pasa en la U con Vargas y Lucero?

Paqui Meneghini sabe que los dos delanteros que toman más fuerza para ser refuerzo de Universidad de Chile son Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero, aunque no quieren adelantar nada en las negociaciones.

“De nombres propios no es conveniente hablar, sobre todo jugadores que no están en el club. En un mercado de pases abierto hablar de un jugador no aporta”, la tiró el córner.

“Eduardo sí sabemos lo que representa, lo conozco y no puedo decir más, pero somos consientes de la situación”, detalló.

En cuanto a los delanteros a buscar asegura que “el perfil es importante, tener distintos tipos de delanteros, alguno con más referencia para abastecer con centros, pero también algunos que puedan aportar al circuito del equipo y participar del juego, sobre todo el perfil del mediocampo como Aránguiz y otros de buen pie”.

En cuanto a Lucero no puede decir mucho, pero valora que se busquen jugadores de ese nivel de categoría, tal como dijo Manuel Mayo: “De ese jugador no voy a referir, pero ese nivel de jerarquía es la que buscamos”.

