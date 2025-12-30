Francisco Meneghini comenzó a trabajar como el nuevo técnico de Universidad de Chile esta jornada en el Centro Deportivo Azul, donde de inmediato comenzó a tomar medidas para el plantel bullanguero.

En ese sentido, es un hecho que los jugadores deben regresar el 5 de enero para iniciar los trabajos de la pretemporada, donde se dividirán en dos grupos para los exámenes médicos en una clínica privada.

Pero hay una variación que fue impuesta por el entrenador argentino, porque hay un grupo de jugadores que se dará el abrazo de Año Nuevo y tendrá que partir a entrenar.

Así será con los jugadores que postulan a ser los que sumen los minutos para la regla Sub 21, con un Paqui Meneghini quiere ver a todos los nombres que tendrá disponible para la campaña.

El primer cambio en la pretemporada de la U por Paqui

Fue el propio entrenador quien en su presentación oficial con la U confirmó que este viernes están citados los jugadores que lucharán por un puesto, donde todos son formados en casa.

“Empezamos a entrenar el viernes con los juveniles, será viernes, sábado y domingo, con jugadores 2005 hacia abajo. Quiero entrenar con ellos, conversar con ellos, porque con los juveniles me ha pasado que durante el mercado van a buscar una opción saliendo a préstamo, pero es mejor quedarse con el de casa”, explicó.

En ese sentido, la idea es armar un plan con los jugadores jóvenes formados en la U, que tengan el foco en ver cómo es trabajar, por ejemplo, con Charles Aránguiz y Marcelo Díaz, además pelear por un puesto sin importar la regla Sub 21.

“Conocer, estar días solo con ellos, conversar, ver imágenes, que se sientan importantes y que entiendan lo que buscarnos de ellos. Que sientan y valoren estar acá y entrenar con Aránguiz con Chelo Díaz que no es normal. Necesito saber que se quieren ganar el lugar y que valoran estar en este lugar. No quiero que vuelvan de préstamo con edad avanzada y recién jueguen, que se tienen que ganar un lugar y que la regla del sub 21 no nos puede debilitar tenemos que tener variantes”, finalizó.

