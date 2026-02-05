La Primera B sigue muy activa en lo que es el mercado de fichajes y esta vez, es Deportes Iquique el club que hace noticia al anunciar la llegada del meta Zacarías López.

Los Dragones Celestes perdieron la categoría en el 2025, por lo que ahora tienen la ilusión de hacer una buena campaña para regresar lo más pronto posible a la máxima división. Para esto, es fundamental armar un plantel competitivo para esta temporada.

El polémico refuerzo de Iquique

Con la ratificación de Rodrigo Guerrero como entrenador de Deportes Iquique, la dirigencia ha trabajado en formar un equipo a la altura de las exigencias de una ciudad muy futbolizada. Una de las prioridades era el arquero, lo cual fue uno de los puntos bajos en el 2025.

Ni Leandro Requena ni Daniel Castillo lograron hacerse dueños de los guantes de los Dragones Celestes, por lo que desde el club decidieron ir en la búsqueda de un nuevo portero y encontraron a Zacarías López, quien intentará dar una mano en la pelea por el ascenso.

“Refuerzo para el arco celeste: Deportes Iquique informa la incorporación de Zacarías López como portero del primer equipo para la presente temporada. Zacarías se suma al plantel con el objetivo de fortalecer la competencia y el trabajo en el arco celeste“, indicaron desde el club en redes sociales.

¿Y la polémica? Resulta que López es formado en San Marcos de Arica, uno de los clásicos rivales de Iquique. De hecho, hace algunos años el arquero aseguró en “Entre Granates” que jamás jugaría por los Dragones Celestes, pero las vueltas del fútbol ahora lo tienen fichando en el Tierra de Campeones, algo que no agradó a los hinchas.

Más allá de la controversia, López cuenta con bastante experiencia a sus 27 años y ha defendido a clubes como Deportes La Serena, Deportes Antofagasta y recientemente a Huachipato. Además, suma dos partidos por la selección chilena entre 2021 y 2022.