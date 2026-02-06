El mercado de pases continúa en movimiento en todo el mundo y, con ello, distintos jugadores comienzan a definir su futuro. Uno de ellos es un chileno que se coronó campeón con la Roja que ha tenido una dura temporada, donde tras salir de su club no ha podido encontrar otro.

Miiko Albornoz, campeón de la Copa América 2015 con la Roja y campeón con Colo Colo el 2021, se encuentra en búsqueda de nuevo club para continuar su carrera.

El lateral chileno-sueco dejó durante el 2025 el Vejle Boldklub de Dinamarca, equipo al que llegó el 2022 y con el que logró el ascenso a la Superliga danesa durante la temporada 2022-2023.

Sin embargo, su salida no fue sorpresiva, ya que durante la temporada pasada el jugador no logró sumar minuto e incluso a comienzos del 2025 fue informado que no seguiría y quedó como jugador libre.

El presente de Miiko Albornoz

A finales del 2025, el jugador fue invitado por el IFK Norrköping para entrenar a los niños del club. “El jugador profesional dirigió la práctica de hoy. Miiko ha jugado en el BP, el Malmö, la selección chilena y tiene cinco años de experiencia en la Bundesliga”.

“Estamos muy contentos de que haya querido venir a entrenar como invitado hoy y esperamos más oportunidades”, señalaron en la publicación de redes sociales.

Asimismo, durante el 2025 el jugador fue visto entrenando con el Europa Point de Gribaltar, pero según lo que señaló su entorno a As, era solamente “para mantenerse a punto en lo físico”.

La carrera de Miiko en Europa

El jugador inició su carrera profesional el año 2007 con el IF Brommapojkarna, equipo en el que estuvo hasta el 2011 y ese mismo año dio el salto al Malmo FF, donde vivió una etapa exitosa al conquistar la Allsvenskan en dos ocasiones, en 2013 y 2014.

En 2014 emigró al fútbol alemán para unirse al Hannover 96 de la Bundesliga, equipo en el que se mantuvo hasta 2020, disputando un total de 129 partidos oficiales.

Posteriormente, en 2021, tuvo un breve paso por Colo Colo, sumando 9 encuentros antes de continuar su carrera en el Vejle Boldklub de Dinamarca en 2022, en el club logró el ascenso a la Superliga en la temporada 2022-2023.