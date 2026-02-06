Gerson Martínez gozó de una larga carrera en el fútbol nacional donde militó en clubes como Cobreloa, Colo Colo e Iquique. Asimismo, a nivel de Selección dio la gran sorpresa con la Roja cuando se convirtió en el goleador del Torneo Esperanzas de Toulon. Pero tras años en las canchas, el jugador reveló a que se dedica luego de colgar los botines.

El exjugador revela que recibió ofertas de otros países tras su gran campaña con la Roja en el torneo en Francia. “Llegaron ofertas del Panathinaikos y de Udinese, pero no hubo acuerdo, es lo que me tocó. Después me compró Colo Colo, pero no fue una época buena del club. De todas formas, es bonito llegar a un equipo grande y lo disfruté a concho, es hermoso”, comentó en conversación con AS.

La nueva vida de Gerson Martínez

El jugador se retiró en Colina el 2019 y tras esto, dio un giro importante a su carrera. “Cambió totalmente, porque el futbolista vive en una burbuja. Ahora trabajo desde las 7 a. m. a 8 p. m. Tengo instalaciones de plantas de osmosis, plantas purificadoras de agua y fábrica de hielo. Estoy con eso de lunes a lunes”.

Agregando que la idea de dedicarse a eso fue una idea que pensó en paralelo con el futbol. “Desde antes de retirarme para tener algo dónde echar mano. Ahí empezó todo y con los contactos que me dio el fútbol pude crear la empresa. También abrí un centro de eventos en el pueblo donde vivo”.

Gerson Martínez jugó en San Luis durante gran parte de su carrera/Photosport

Asimismo, sobre su trabajo detalló que es más en terreno. “A cargo de ver clientes nuevos para ir creciendo. También debo buscar cosas nuevas para ir innovando. Eres tu propio jefe, pero tienes que subsistir porque sales a la realidad. El futbolista trabaja cuatro horas y eso no es lo normal.

En la misma línea, comenta al medio que siempre fue ordenado económicamente. “Mi papá me hizo tener los pies sobre la tierra y también me ayudó mucho el tener una buena esposa. Después que el fútbol se termina, nadie se acuerda. Somos una miniatura al lado de Salas y Zamorano, por ejemplo, así que sabía que debía salir a la realidad”.