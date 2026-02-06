Fernando Ortiz llega muy cuestionado al partido ante Everton. Esto debido a que lleva tres derrotas consecutivas en duelos oficiales como entrenador de Colo Colo.

El Tano cayó ante Cobresal y Audax Italiano, en el cierre de la temporada pasada. Eso determinó que el Cacique no clasificara a Copa Sudamericana, un golpe económico fuerte para la institución.

La crisis de resultados se acentuó con el 3-1 en contra en la primera fecha ante Deportes Limache, con baile incluido de parte del cuadro tomatero en Valparaíso.

De sumar un nuevo traspié, esta vez ante los ruleteros en el Monumental, significará perder su cuarto duelo seguido. Un hecho que la última vez no la dejaron pasar en el Monumental.

Fernando Ortiz puede salir de Colo Colo si cae ante Everton

Mosa echó a Mario Salas por perder 4 partidos seguidos

Hay que remontarse hasta el 2020, antes de la pandemia, para recordar la última vez que Colo Colo perdió cuatro partidos seguidos en el torneo nacional y que significaron la salida del DT.

Esa vez, con Mario Salas a la cabeza, fue derrotado consecutivamente entre la segunda y quinta fecha ante Cobresal en El Salvador (2-1), Audax Italiano en el Nacional (2-1), Universidad Católica en el Monumental (2-0) y Curicó en La Granja (1-0).

En ese momento, Mosa determinó cortar el proceso del Comandante, a pesar de que un mes antes había conseguido el título de Copa Chile tras vencer a U. de Chile en Temuco.

A 24 horas del duelo ante Everton la pregunta cae de cajón si no se gana en el Monumental: ¿se despedirá a Ortiz con el torneo recién comenzado o se le tendrá paciencia debido a la crisis económica que azota el Monumental?

