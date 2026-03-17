La selección de Bolivia sigue soñando con el Mundial 2026. El torneo está a la vuelta de la esquina y por lo mismo ahora se enfocan en el repechaje para decir presente en la máxima competición a nivel de selecciones.

Tarea no menor ya que la repesca comienza en Monterrey el próximo 26 de marzo. El primer obstáculo será Surinam en el Estadio BBVA. De ganar, el siguiente rival será Irak el 31 de marzo para lograr un cupo en la fase de grupos.

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Por lo mismo, las expectativas son altas en el elenco boliviano. En las Eliminatorias ya sumaron triunfos importantes ante selecciones como Brasil y Chile. Lo que hace crecer la ilusión de participar en un nuevo Mundial.

“Estamos con la sensación positiva de hacer un buen repechaje. Estamos muy motivados por el apoyo y esperamos que en Monterrey podamos regalarle una victoria a nuestro país”, recalcó Óscar Villegas en la previa a la disputa del repechaje.

La comunidad de Redgol debate si las cuotas mundial actuales reflejan realmente el nivel de los equipos.

La promesa de Guillermo Viscarra

El tema es que en Bolivia se respira ilusión con el Mundial 2026. Así lo han recalcado sus propios jugadores. A tal punto que uno de sus máximos referentes hizo una particular promesa si logran avanzar a la fase de grupos.

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“No me puedo cortar el bigote, pero sí rapar la cabeza”, enfatizó el golero de Alianza Lima.

Pero el futbolista enfatizó que a México no van de paseo y que la tarea está enfocada en hacer historia. “Llevamos juegos de mesa. Vamos a dejar los celulares de lado. Queremos afianzarnos como grupo para lograr el máximo objetivo”, sentenció.

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Y si Bolivia gana el repechaje: ¿Cuál sería su grupo en el Mundial?

El sorteo del Mundial ya se realizó y los últimos cupos se conocerán en el mes de marzo tras la disputa del repechaje. En el caso de Bolivia, si llega a quedarse con el cupo, pasará a integrar el Grupo I.

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¿Sus rivales? Francia, Senegal y Noruega. Por lo que se indica que estaría en uno de los grupos de la muerte del torneo.

En resumen:

Óscar Villegas lidera a Bolivia para el repechaje mundialista que inicia el 26 de marzo .

lidera a Bolivia para el repechaje mundialista que inicia el . La selección de Bolivia enfrentará a Surinam en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey.

enfrentará a en el Estadio BBVA de la ciudad de Monterrey. El portero Guillermo Viscarra prometió raparse la cabeza si logran clasificar a la fase de grupos.

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