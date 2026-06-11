Lucas Janson lideró la lista de humos en la U, pero desde Argentina aseguran que tiene todo listo para salir a préstamo en su país.

Universidad de Chile abrió la ventana de invierno en el mercado de fichajes, de manera de poder potenciar su plantel para el técnico Fernando Gago, así poder encontrar un rumbo definitivo.

Por lo mismo, ya se miran los puestos a reforzar, donde uno de los primeros rumores tuvo que ver con la delantera, donde la U ha tenido un déficit en la primera parte de la temporada.

Uno de los nombres era el de Lucas Janson, jugador que saldrá desde Boca Juniors y que es conocido por el DT de la U, aunque desde Argentina lanzaron un balde con agua fría por la idea.

Lucas Janson quiere seguir en Argentina.

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Lucas Janson cerca de Gimnasia

Fue el periodista German García, de TyC Sports además de radio La Red, quien entregó una mala noticia para las aspiraciones de Universidad de Chile en sus redes sociales.

En ese sentido, apunta a que Lucas Janson tiene contrato con el cuadro Xeneize hasta diciembre de 2027, pero que ya le buscan la salida tras el arribo de el Vasco Arruabarrena.

“Boca Juniors y Gimnasia y Esgrima de La Plata trabaja en la cesión de Lucas Janson. El delantero es del gusto de “Pata” Pereyra”, explicó en sus plataformas digitales.

Con esto, pese a que todavía no hay nada firmado, la U pierde uno de los primeros rumores que han sido acercado como nombre para el plantel de Fernando Gago.

La U tiene deudas en delantera.

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A la U le penan los goles

Pese a que Eduardo Vargas ha marcado tres goles en los últimos dos compromisos de Universidad de Chile, la zona de los delanteros está en deuda en la mitad de temporada.

Las lesiones y ausencias han marcado a los goleadores, teniendo en cuenta que Vargas suma 6 goles, mientras que Juan Martín Lucero sólo acumula dos conquistas.

Por otro lado, Octavio Rivero sigue en recuperación, donde sólo pudo estar en dos partidos oficiles, aunque si regreso oficial se espera para fines de agosto en la U.

Es por lo mismo que la dirigencia de Azul Azul debe decidir si sumarán un nombre en delantera, pese a la irregularidad que han mostrado los nombres llamados a brillar.

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