Gracias a su buena fase de grupos, el atacante comienza a sumar interesados en su fichaje. En Católica buscan retenerlo para la fase final del certamen.

La notable actuación que tuvo Clemente Montes durante el primer semestre con Universidad Católica, especialmente en fase de grupos en Copa Libertadores, comienza a generar interés en mercados del extranjero.

Luego de su golazo en “La Bombonera” para eliminar a Boca Juniors, muchas llamadas hubo hacia San Carlos de Apoquindo para preguntar condiciones por el fichaje del atacante de 25 años. Desde Cruzados ya le pusieron un precio para negociar: US$3.5 millones de dólares.

En ese ámbito, el periodista José Tomás Fernández confirmó que un nuevo mercado internacional se le ha abierto para Montes: el fútbol brasileño. Todo gracias a intermediarios que vieron en vivo la actuación del jugador de Católica en Argentina.

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¿Cómo surge el interés en Brasil por Clemente Montes?

Según explicó el reportero en AS Chile, “en ese partido entre Boca y la UC, se encontraba un gran número de representantes e intermediarios“, donde recalca que “uno de ellos fue a seguir a dos valores del conjunto xeneize”.

Sin embargo, advierte Fernández, “este agente terminó sorprendido con Clemente Montes, y con el paso de los días, pidió más antecedentes del extremo -como duración del contrato, salario y cláusula de salida- con la intención de buscar la posibilidad de ofrecer al jugador en el fútbol brasileño“.

A raíz de lo anterior, el periodista indica que desde Católica la intención inicial con el futbolista es retenerlo para que juegue los octavos de final en Copa Libertadores, pues entienden que “puede ser su próxima gran venta“. Aunque saben que en las próximas semanas llegarán nuevas ofertas.

¿Cuándo juegan los cruzados?

A la espera de que se defina si Clemente Montes estará a disposición, Universidad Católica recibe a Universidad de Concepción en el Claro Arena, por la jornada 15 en Liga de Primera, este domingo 14 de junio a las 17:30 horas.

En síntesis