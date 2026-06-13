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Liga de Primera

Tabla: Coquimbo y O’Higgins juegan para Colo Colo en caliente partido por la Liga de Primera

Piratas y celestes igualaron en el Francisco Sánchez Rumoroso, resultado que le sabe bien al líder del fútbol chileno.

Por Carlos Silva Rojas

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Coquimbo y O'Higgins jugaron un partido apretado.
© Coquimbo UnidoCoquimbo y O'Higgins jugaron un partido apretado.

Dos de los mejores equipos del semestre inicial se midieron cara a cara en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde Coquimbo Unido y O’Higgins entregaron un 0-0, que pese a no tener goles, fue entretenido hasta el final por la fecha 15 de la Liga de Primera. El resultado le gusta a Colo Colo.

La primera jugada polémica del partido se produjo a los 12 minutos, cuando el árbitro Mathías Riquelme cobró un penal a favor del elenco Pirata por una supuesta mano en el área. Luego, a instancias del VAR, echó pie atrás porque no hubo pena máxima.

La situación que marcó el desarrollo del encuentro se dio en el final del lapso inicial, debido a que a los 46 minutos se fue expulsado el volante Juan Leiva, dejando a los rancagüinos con uno menos para el complemento.

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En la segunda parte el control de las acciones la tuvo el equipo de Hernán Caputto, que dominó la posesión del balón y cargó el partido a la puerta de Omar Carabalí, quien se transformó en figura.

Los aurinegros anotaron a los 80 minutos gracias a una brillante definición de Cristián Zavala, sin embargo, el tanto del ex delantero de Colo Colo no contó por posición de adelanto, que fue ratificada por el VAR.

Nicolás Johansen tuvo la opción de marcar el 1-0 y ganar el partido en el final, pero el argentino mandó a las nubes un penal a los 98 minutos. Infartante.

Coquimbo Unido buscó pero no encontró el gol ante O’Higgins. Foto: Coquimbo Unido

Coquimbo Unido buscó pero no encontró el gol ante O’Higgins. Foto: Coquimbo Unido

El empate le sirve a Coquimbo Unido para sumar 24 puntos y acercarse un poco al líder de la Liga de Primera, Colo Colo, que tiene 33 unidades y un duelo menos.

O’Higgins, en tanto, se mantiene lejos en la décima posición de la tabla con 20 puntos, pero el equipo de Lucas Bovaglio tiene un partido pendiente ante Universidad de Chile, que se disputará este jueves en el Nacional.

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