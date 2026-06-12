Es el peor equipo del continente, lucha por salvación y es uno de los que lleva más gente en Chile: “Nada al azar”

Rangers de Talca es colista en la Primera B, pero a su vez es uno de los que más asistencia tiene y hasta supera a elencos de la Liga de Primera.

Rangers de Talca enfrenta un complejo momento en la Primera B. El elenco rojinegro es colista absoluto con solo tres unidades y se ubica como el peor equipo del continente.

Pese a ello, la hinchada talquina ha sido fiel al equipo y los ha acompañado en todos los partidos de esta campaña. Si hasta se aumentó el aforo del Fiscal de Talca y se logró cumplir con el lleno total.

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En el ranking que publicó el sitio Primera B Chile, el líder de la división es Deportes Temuco con 6.921 personas en promedio. Ahora en el cuarto lugar aparece Rangers con 6.002 personas de promedio.

Lo que supera el registro de clubes como Santiago Wanderers, Cobreloa y Unión Española entre otros. Situación que también se repite como visitante, aunque dicha cifra no se considera en el ranking.

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Incluso al contemplar el acumulado en el año se llega a la cifra de 48 mil hinchas, lo que supera los números de equipos de primera división que en más de una jornada sorprende por tener sus tribunas vacías.

Rangers no tiene descanso: pretemporada, amistosos y espera por refuerzos

Ante este panorama, Ivo Basay recalcó que el equipo no tendrá vacaciones y realizará una mini pretemporada para llegar de la mejor forma a la Copa Chile y la segunda vuelta de la Primera B. Lo que será clave para lograr la salvación.

“Nos podemos tomarnos vacaciones por el momento que está enfrentando la institución. Se han aumentado las cargas. Se han visto a los jugadores de proyección para la Copa Chile”, enfatizó el “Hueso”.

“Se han incrementado las cargas, estamos en una etapa donde no se pueden dejar detalles al azar”, recalcó el sempiterno goleador. Cabe consignar que este viernes disputó un amistoso con Colchaga y ganó por 3-1 con goles de Gary Moya y doblete de José Tomás Herrera.

Mientras sigue a la espera de al menos tres refuerzos. Lo que sería un defensa, y dos delanteros. De momento solo se ha confirmado el fichaje de Iván Rozas que ya está disponible para jugar en la segunda etapa del año.