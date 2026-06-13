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Liga de Primera

Colo Colo golea a Cobresal y sigue como súper líder de la Liga de Primera

Colo Colo goleó a Cobresal para mantener su ventaja como líder exclusivo en la Liga de Primera.

Por Javiera García L.

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Colo Colo goleó a Cobresal
© PhotosportColo Colo goleó a Cobresal

Colo Colo pasó por encima de Cobresal y cerró la primera rueda de la Liga de Primera con una goleada. Este sábado 13 de junio, el campeón de invierno se impuso por 3-0 en el Estadio Monumental.

Los albos no demoraron en dar el primer golpe. A los 5′, concluyendo una gran jugada colectiva del local, Javier Correa asistió de taco a Lautaro Pastrán en el área para la apertura de la cuenta.

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Poco después, a los 10′, el Cacique volvió a golpear con un tiro cruzado de Víctor Felipe Méndez después de una habilitación de Pastrán, figura del encuentro. Antes del término del primer tiempo, Jeyson Rojas puso el 3-0 después de un control de Correa en el área.

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La intensidad bajó en la segunda parte. Poco pudo hacer Cobresal, donde solo Julián Brea y su constante esfuerzo destacó. Mientras el Cacique buscó hasta el final sin poder concretar, los mineros apenas pudieron tener la pelota en el complemento. El marcador se quedó en 3-0.

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Con este resultado, Colo Colo llegó a 36 puntos y sacó aun más ventaja en la punta de la tabla de posiciones del torneo. En tanto, Cobresal se mantuvo 14° con 11 puntos. Eso sí, puede caer a zona de descenso si Deportes Concepción o Unión La Calera ganan sus partidos de la fecha.

Así se jugó Colo Colo vs Cobresal

¡GANÓ COLO COLO!

90'+6 | ¡TERMINÓ!

Triunfo claro de Colo Colo por 3-0 sobre Cobresal.

+6

90' | Se juegan seis más.

Últimos cambios

87' | Colo Colo hace una última modificación.

Salen Jeyson Rojas y Diego Ulloa, entran Matías Fernández y Francisco Marchant.

¡CAAASI!

86' | ¡ERA GOLAZO!

Víctor Felipe Méndez mandó un misil desde fuera del área. Respondió Alejandro Santander para evitar el 4-0.

Modificación en Cobresal

85' | ¿Servirá?

Sale Benjamín Valenzuela, ingresa Benjamín Villarroel.

Cambio en Colo Colo

78' | Modificación en la cancha.

Entre aplausos, sale Lautaro Pastrán e ingresa Maximiliano Romero.

Dominio albo

74' | Colo Colo sigue dominando y buscando el cuarto gol en el Monumental...

Más cambios

66' | Cambios.

En Cobresal, salen Esteban Valencia y Steffan Pino, entran Bryan Carvallo y Franco Frías.

En Colo Colo, sale Leandro Hernández, ingresa Álvaro Madrid.

Buenas noticias

TNT Sports entrega una actualización sobre el hincha que sufrió una emergencia médica en el Monumental.

Por suerte, no se trató de un problema cardíaco.

La persona está estable y siendo monitoreada en una ambulancia rumbo a un centro asistencial.

¡ERA EL CUARTO!

56' | ¡ERA EL CUARTO DE COLO COLO!

Javier Correa anotaba, pero el árbitro anula el 4-0: el delantero tocó la pelota con la mano antes de rematar.

Colo Colo 3-0 Cobresal.

Cambios

46' | Hubo cambios en Cobresal.

Salieron Aníbal Gajardo y Agustín Nadruz, entraron Rodrigo Sandoval y Antonio Castillo.

¡Empieza el 2T!

46' | Ahora sí: se reanuda la acción en el Monumental.

Colo Colo 3-0 Cobresal.

Alerta en el Monumental

Cuando se iba a reiniciar el partido, hinchas informaron de una alerta médica en las gradas del Estadio Monumental.

El cuerpo médico de Colo Colo acude en ayuda de un fanático afectado.

¡Termina el 1T!

45'+3 | ¡Primer tiempo terminado!

Colo Colo golea a Cobresal por 3-0.

+3

45' | Se juegan tres más.

¡GOOOOOL DE COLO COLO!

36' | ¡GOOOOOL DE COLO COLO! ¡CAYÓ EL TERCERO!

Pelota de Víctor Felipe Méndez al punto penal, Javier Correa controla de pecho y se la deja servida a Jeyson Rojas para el tercero.

Colo Colo 3-0 Cobresal.

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Los mineros intentan hacer daño

32' | Intentan darlo vuelta...

Julián Brea aprovechó un pase profundo, se metió al área y se preparaba para rematar, pero la defensa alba y Gabriel Maureira responden bien.

¡Cobresal evita el 3-0!

25' | ¡Buena respuesta de Santander en la portería minera!

Leandro Hernández avanzó por el sector derecho y centró para Javier Correa, quien definió de primera. El golero reacciona justo para evitar el tercero de los albos.

Colo Colo 2-0 Cobresal.

¡Casiiii Cobresal!

19' | ¡Lo tuvo Cobresal! ¡Casi autogol de Colo Colo!

Centro al área de los mineros, cabezazo de José Tiznado, Diego Ulloa intenta despejar y casi la mete en arco propio. Gabriel Maureira respondió justo.

¡De nuevo! ¡GOOOOOL DE COLO COLO!

11' | Ahora, Lautaro Pastrán se luce como asistidor: manda un tiro cruzado al área para Víctor Felipe Méndez, quien anota el segundo.

Hay olor a goleada en el Monumental.

Colo Colo 2-0 Cobresal.

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¡GOOOL DE COLO COLO!

5' | ¡GOOOOOOOL DE COLO COLO!

Gran jugada colectiva del Cacique: Javier Correa habilita a Lautaro Pastrán con un taco y el 10 aguanta la pelota en el área para definir.

Colo Colo 1-0 Cobresal.

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¡Se salvó Colo Colo!

3' | Julián Brea ganó en velocidad por el sector izquierdo y centró para Steffan Pino, pero el delantero no llegó y se perdió la apertura de la cuenta.

¡EMPIEZA EL PARTIDO!

1' | ¡ACCIÓN EN EL MONUMENTAL!

Un invitado sorpresa en el Monumental

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Una baja en Cobresal

Juan Fuentes quedó fuera de la nómina en el último momento por culpa de una gripe.

Sin posibilidad de reemplazarlo, Cobresal lleva ocho suplentes y no nueve hoy.

El gran ausente en Colo Colo

El Cacique no cuenta con Joaquín Sosa, suspendido por dos fechas por la polémica tras el clásico con U. Católica.

Erick Wiemberg es quien lo reemplaza en la formación.

¡Y el once albo!

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El once minero

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¡Llegan los protagonistas!

¡

Cobresal quiere terminar con una mala racha

El equipo minero no le gana a Colo Colo como visita desde el 29 de agosto del 2021.

Los citados

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El Cacique es el campeón de invierno

Colo Colo cierra la primera rueda de la Liga de Primera con un título honorífico: es el campeón de invierno 2026 al ser inalcanzable en la tabla de posiciones.

Así se ve la clasificación:

¡Juegan Colo Colo y Cobresal!

Continúa la fecha 15 de la Liga de Primera.

A las 17:30 horas, Colo Colo y Cobresal se enfrentan en el Estadio Monumental. Acá puedes seguir el minuto a minuto.

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