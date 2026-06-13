Colo Colo goleó a Cobresal para mantener su ventaja como líder exclusivo en la Liga de Primera.

Colo Colo pasó por encima de Cobresal y cerró la primera rueda de la Liga de Primera con una goleada. Este sábado 13 de junio, el campeón de invierno se impuso por 3-0 en el Estadio Monumental.

Los albos no demoraron en dar el primer golpe. A los 5′, concluyendo una gran jugada colectiva del local, Javier Correa asistió de taco a Lautaro Pastrán en el área para la apertura de la cuenta.

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Poco después, a los 10′, el Cacique volvió a golpear con un tiro cruzado de Víctor Felipe Méndez después de una habilitación de Pastrán, figura del encuentro. Antes del término del primer tiempo, Jeyson Rojas puso el 3-0 después de un control de Correa en el área.

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La intensidad bajó en la segunda parte. Poco pudo hacer Cobresal, donde solo Julián Brea y su constante esfuerzo destacó. Mientras el Cacique buscó hasta el final sin poder concretar, los mineros apenas pudieron tener la pelota en el complemento. El marcador se quedó en 3-0.

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Con este resultado, Colo Colo llegó a 36 puntos y sacó aun más ventaja en la punta de la tabla de posiciones del torneo. En tanto, Cobresal se mantuvo 14° con 11 puntos. Eso sí, puede caer a zona de descenso si Deportes Concepción o Unión La Calera ganan sus partidos de la fecha.

Así se jugó Colo Colo vs Cobresal