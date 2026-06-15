Los futbolistas de Universidad Católica entienden que no depende de ellos salir campeones, pero confían en complicar a Colo Colo.

Universidad Católica goleó 5-1 a la U de Conce en la última fecha de la primera rueda, triunfo que le permitió terminar a 10 puntos de Colo Colo, el líder del certamen.

Si bien la diferencia es bastante amplia, en el elenco cruzado consideran que es posible luchar el título con los albos. Y así lo expresaron tras el duelo contra el Campanil.

Bernardo Cerezo, uno de los refuerzos para esta temporada, ante la consulta de poder pillar al Cacique comentó que “no depende de nosotros, pero vamos a intentar hasta el final dar la pelea”.

Para eso entiende que la escuadra que dirige Daniel Garnero está sólido. “El equipo está afianzado, estamos haciendo grandes partidos. Esperamos seguir así la segunda rueda”, manifestó.

Católica goleó a U de Conce y espera pillar a Colo Colo

El deseo que se cumplió de Universidad Católica

Diego Corral también piensa que Colo Colo se puede llevar una sorpresa durante la segunda parte del año, ya que en Católica se está trabajando de buena manera.

“Muy bien, muy unidos, tenemos un gran plantel. Estamos con muchas ganas, con buen espíritu de equipo, así que muy bien”, señaló sobre el presente de los cruzados.

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Agregó que ganar los dos últimos partidos de esta rueda fue clave. “El objetivo que nos planteamos era terminar bien este semestre para estar ahí peleando el campeonato y en todos los frentes que estamos compitiendo”, aseguró.

La UC ahora se debe enfocar en Copa Chile, donde enfrentarán a Deportes Copiapó el fin de semana y luego a Everton.