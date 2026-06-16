En Católica confían en remontazo histórico ante Colo Colo: “El 2010 ya estaban muy tranquilos”

Jorge Aravena, emblema de Universidad Católica, manifestó que tiene plena confianza en que van a luchar el título ante Colo Colo.

Universidad Católica terminó 10 puntos abajo de Colo Colo en la primera rueda del torneo. Una diferencia abultada, aunque en los cruzados hay fe en poder remontar.

Los jugadores así lo establecieron tras ganarle a la U de Conce y ahora fue el turno de Jorge Aravena, emblema del elenco de la Franja, que le tiene fe al cuadro de Daniel Garnero.

En charla con Redgol, estableció que no tiene dudas que pelearán el campeonato con el Cacique. “Estoy seguro que Católica llegará a fin de año pelando el título. No podemos quedarnos relegados”, estableció.

Católica es el único escolta de Colo Colo

Católica se aferra a la remontada ante Colo Colo

De hecho, recordó lo que pasó hace 16 años, cuando la UC pudo superar una diferencia de 7 puntos que tenía de ventaja Colo Colo y se consiguió dar la vuelta olímpica.

“El 2010 estaban muy tranquilos 10 puntos arriba (N. de la R: eran 7 solamente) y de repente se vieron abajo. Espero que se vuelva a repetir la historia”, sostuvo el Mortero.

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Eso sí, cree que es imperioso que la Católica pueda reforzarse con un jugador de calidad. “Necesitamos un volante ofensivo con más participación en el juego, que habilite a sus delanteros”, sostuvo pues Matía Palavecino no le llena el gusto.

De hecho, se especuló que podría ir al Querétaro mexicano, donde dirige Esteban González, su ex DT. “Palavecino la tendría difícil en México por lo que ha mostrado. El que juega es el que está en la cancha, no el entrenador”, cerró.

La Católica ahora se enfoca en el receso mundialista para jugar Copa Chile, donde deberá enfrentar el sábado a Deportes Copiapó y luego el martes a Everton de Viña del Mar.