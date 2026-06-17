El Bicho y los Lusos tuvieron un debut para el olvido luego de regalar un empate contra el Congo. El delantero sacó la voz ante las críticas.

Cristiano Ronaldo y Portugal de seguro pensaban en otro debut en el Mundial 2026, pero no en el que terminaron viviendo. Este miércoles los Lusos igualaron 1 a 1 ante la República Democrática del Congo y se llenaron de dudas en el primer partido de la cita planetaria.

Con el Bicho muy lejos de las noches en las que brilló como goleador y un plantel que mostró su buen juego con los pies, pero sin generar peligro, las críticas no se hicieron esperar. Siendo uno de los favoritos a levantar la Copa del Mundo, no fueron pocos los que se sintieron decepcionados, por lo que el capitán sacó la voz.

Una vez finalizado el encuentro, el atacante del Al Nassr abordó lo ocurrido y le puso el pecho a las balas para cuidar a sus compañeros. Eso sí, reconociendo que incluso pudieron perder el encuentro.

Cristiano Ronaldo le quita dramatismo al pobre debut de Portugal en el Mundial 2026

A Cristiano Ronaldo no le gustaron para nada las críticas que se están haciendo contra Portugal después del debut en el Mundial. El Bicho pegó de vuelta y defendió a sus compañeros luego del empate 1 a 1 ante el Congo que les pone cuesta arriba la clasificación a los dieciseisavos de final del torneo.

Cristiano Ronaldo no hizo dramas por el empate de Portugal ante Congo en el Mundial. Foto: Getty Images.

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Consultado por el pobre rendimiento que tuvo su equipo de cara frente al arco, el delantero no se hizo problemas. “No faltó nada, así es el fútbol“, reconoció el atacante.

De hecho, Cristiano Ronaldo aseguró que entre las posibilidad, Portugal incluso pudo irse con un resultado peor. “¿Pudo haber ganado Portugal? Sí, pero también pudo haber perdido“.

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Finalmente y en esa misma línea, el Bicho insistió en que el Mundial es otra cosa y la victoria pudo ser para ambos. “Cualquiera de los dos equipos podía ganar. Así es el fútbol“.

Habrá que ver si es que los Lusos logran levantar el rumbo. Todavía le queda esperar por lo que pase entre Colombia y Uzbekistán este miércoles 17 de junio desde las 22:00 horas, donde se sabrá si el Grupo K tiene un líder exclusivo o todos quedan igualados.

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Cristiano Ronaldo intenta dar vuelta la página rápido y le saca presión a Portugal por su opaco debut. El Bicho no tiene dudas en que pueden revertir las cosas después de un resultado que, para él, pudo inclinarse para cualquier lado.

Así está la tabla de posiciones del grupo de Portugal en el Mundial 2026

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En resumen, Cristiano Ronaldo y Portugal