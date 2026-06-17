La cita planetaria en Norteamérica podría ser el torneo definitivo para el astro portugués, quien irá en la busca de conquistar varios registros.

Cuando este miércoles en la ciudad de Houston se dé el pitazo final del encuentro entre Portugal y República Democrática de Congo, el astro Cristiano Ronaldo jugará en el Mundial 2026 nada menos que su sexta cita planetaria.

El “Bicho” se sumará a su némesis Lionel Messi como los únicos futbolistas en la historia que alcanzaron tal cantidad de presencias en este tipo de torneos. Éste será uno de los récords que buscará romper durante su paso por Norteamérica.

Tal y como el argentino, Cristiano Ronaldo debutó en esta instancia en Alemania 2006, con participaciones consecutivas en las siguientes ediciones. El tema es que el portugués intentará alcanzar hasta cinco récords históricos en Copas del Mundo.

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Los récords que Cristiano Ronaldo buscará en el Mundial 2026

El primero de ellos lo cumplirá si juega un minuto en cancha, como es el de jugar seis mundiales, que comparte con Messi y al que se sumará el mexicano Guillermo Ochoa si es que llega a estar presente en alguno de los próximos partidos.

El segundo récord que buscará Cristiano Ronaldo es ser el futbolista con más mundiales anotando goles, pues lo hizo desde Alemania 2006 hasta Qatar 2022, el único en la historia en lograrlo, es decir, romperá su propio registro.

Las siguientes marcas que buscará el Bicho en el papel parecen muy difíciles, mas no imposibles, aunque dependerá de lo que haga Portugal en el Mundial 2026:

El futbolista de mayor edad en conseguir el trofeo: La marca pertenece al italiano Dino Zoff que con 40 años ganó en España 1982.

El máximo anotador en la historia de los Mundiales: Hoy Cristiano tiene ocho goles, muy lejos de Kylian Mbappé (14), Miroslav Klose y Lionel Messi (ambos con 16).

El más viejo en ser goleador de una Copa del Mundo: El registro lo posee el uruguayo Diego Forlán en Sudáfrica 2010 con 31 años.

El jugador con más hat-tricks en Mundiales: Ya logró uno en Rusia 2018, y el máximo histórico es de dos, que lograron el húngaro Sandor Kocsis, el francés Just Fontaine, el alemán Gerd Müller y el argentino Gabriel Batistuta.

En síntesis