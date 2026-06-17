Con CR7 al mando, Portugal buscará arrancar con el pie derecho en el Grupo K del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entra en el cierre de la primera fecha de la fase de grupos y una de las selecciones más esperadas finalmente hará su estreno. Portugal se medirá ante República Democrática del Congo por el Grupo K, con la misión de arrancar con una victoria su camino en la Copa del Mundo.

La selección lusa llega como una de las candidatas a pelear por el título, liderada por Cristiano Ronaldo, que con 41 años disputará su último mundial con figuras como Vitinha, João Neves y Nuno Mendes.

En Jugabet un triunfo de Portugal paga 1.30 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 13.000. El empate paga 5.73 y la victoria del Congo 13.46.

El Bicho se prepara para debutar en la que podría ser su última Copa del Mundo – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs. RD Congo?

Portugal se enfrenta a RD Congo este miércoles 17 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el Estadio Houston, por el grupo K de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en exclusiva por la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Probable formación Portugal vs. RD Congo

Diogo Costa; Cancelo, Rúben Días, Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves; Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Neto; Cristiano Ronaldo.

Grupo K del Mundial 2026

Recordemos que Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

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En resumen…