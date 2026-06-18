Marcelo Ríos cumple 5 meses de relación junto a su novia Tamara Cornejo y lo exhibe con orgullo en sus redes sociales.

Marcelo Ríos no es muy asiduo a las redes sociales. Pero cuando aparece, la gente siempre está atenta a lo que publica porque rompe la monotonía.

Eso hizo esta jornada al publicar fotos junto a su última pareja, Tamara Cornejo, hija del ex tenista Patricio Cornejo. Ahí el Chino se mostró muy enamorado… aunque de una manera bastante particular.

Dos imágenes los muestran a ambos compartiendo la vida cotidiana, en la que ambos realizan ejercicio. El ex número 1 señaló que “no tengo ni una huea que comentar al respecto”.

Tamara Cornejo y el Chino Ríos muestran su amor

Chino Ríos y su especial amor por Tamara Cornejo

Sin embargo, cuando Tamara le respondió la publicación con un tierno beso y un corazón, lo que aprovechó el ex deportista nacional para dejar un particular mensaje.

“Siempre tan amorosa, yo sé que me lo demuestras de otra manera más rica. Muy rico, demasiado rico”, indicó el Chino, el último de los románticos.

La respuesta del Chino Ríos a su novia

Ambos comenzaron su relación en el mes de enero, completando prácticamente cinco meses de puro amor.

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Eso sí, quien no está muy feliz es el Pato Cornejo, quien tras conocer este pololeo señaló “no soy su suegro, todavía no”.