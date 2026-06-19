Marathon le sacó doblete a la ANFP: a la espera de la camiseta de La Roja la marca ecuatoriana es el nuevo auspiciador de la Copa Chile.

Este viernes debutan los equipos de Primera División en la Copa Chile 2026. Los cuadros del fútbol de honor se meten en la competencia por la tercera fecha de la fase de grupos (tendrán que poner al día las jornadas anteriores que ya disputaron las escuadras de Primera B).

Y el torneo de largo y bello trofeo trae spoiler para la selección chilena. Es que en la ANFP y/o Federación de Fútbol de Chile no sólo llegaron a acuerdo con Marathon por la indumentaria de La Roja. También lo hizo para esta competencia.

“¡Bienvenido @Marathon Chile! Marathon se suma como auspiciador oficial de la Copa Chile Coca-Cola Zero Azúcar 2026, siendo parte de una competencia llena de historia, emoción y pasión“, publicó la ANFP en las redes sociales oficiales del fútbol nacional.

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Marathon llega a la Copa Chile a espera de La Roja

De esta forma, Marathon arriba como auspiciador de la Copa Chile 2026 junto con Ventus, Caixun, Picslab Store, TvTel y Master-G, quienes se suman a Coca Cola Zero Azúcar, dueños del nombre comercial del certamen.

La ecuatoriana Marathon se instaló en el fútbol chileno a espera de su arribo a La Roja.

Cabe recordar que ya es un hecho, a espera de su oficialización, que Marathon será la marca encargada de la camiseta e indumentaria de la selección chilena desde el 1 de enero de 2027.

Adidas termina su contrato con La Roja en diciembre próximo y fue la empresa ecuatoriana la que presentó la mejor oferta para vestir a la selección chilena en el proceso camino a la Copa del Mundo 2030.

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Marathon es una empresa fundada en Quito en 1981, encargada de vestir a su selección de fútbol desde 1994. Además es responsable de la camiseta de Bolivia, y actualmente de Huachipato y Unión Española, entre otros.

Resumen:

-Marathon es el nuevo auspiciador oficial de la Copa Chile 2026.

-1 de enero de 2027: Marathon comenzará a vestir a la selección chilena.

-Adidas finalizará su contrato de indumentaria con La Roja en diciembre próximo.