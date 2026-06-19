Una columna lusitana le habla directo al goleador y le pide que de un paso al costado en el conjunto europeo.

Uno de las figuras que quedó al debe en su estreno en el Mundial 2016 fue Cristiano Ronaldo, quien poco ayudó a Portugal en el triste empate 1-1 ante la República Democrática del Congo.

En Lisboa no le perdonan una al jugador de 41 años. El periodista Nuno Saraiva escribió una punzante columna sobre el Bicho, a quien le pide que deje de jugar por el conjunto luso. Además, puso el amistoso contra Chile como gran ejemplo.

“Gracias por todo, Cristiano. ¡Ahora es momento de marcharse!“, es el titular del escrito, que deja el sentir del cronista en evidencia.

ver también Hermana de Cristiano Ronaldo ataca al plantel de Portugal en pleno Mundial 2026

Columnista destroza el estreno de Cristiano Ronaldo en el Mundial

Nuno Saraiva fue punzante en su columna y se enfocó en Cristiano Ronaldo, señalando que muchos de los problemas del equipo de Roberto Martínez pasan por tener al Bicho como titular.

“Pero hay un asunto aún más delicado. Se llama Cristiano Ronaldo. Escribo estas líneas con profunda gratitud. Cristiano es, para mí, el mejor futbolista de la historia de Portugal y uno de los dos mejores jugadores de la historia del fútbol mundial”, dice de entrada.

“Nos dio títulos, récords, momentos inolvidables y una proyección internacional que ninguna generación anterior logró alcanzar. Todo el país le debe mucho. Precisamente por eso, duele presenciar el fin de una era”, agregó.

Luego, se lanzó: “a los 41 años, Cristiano ya no es el jugador que era a los 31. No podría serlo. El tiempo, un adversario invencible, nos afecta a todos, y a los deportistas profesionales aún más, independientemente de su grandeza. Y lo que durante dos décadas fue evidente —su estatus como principal referente de la selección nacional— ya no lo es”.

Cristiano Ronaldo se lamenta tras su mal debut en el Mundial 2026. (Photo by Lars Baron/Getty Images)

Por último, el cronista de A Bola pone como ejemplo el amistoso ante la Roja, porque afirma que la salida de CR7 de la cancha le dio otro envión a Portugal y gracias a ello marcó dos goles.

“El amistoso contra Chile fue un claro ejemplo. Tras la salida de Cristiano al descanso, Portugal se volvió más móvil, más impredecible y acabó desequilibrando el partido. No se trata de faltar al respeto a una leyenda. Se trata de reconocer una realidad competitiva”, analizó.

El segundo partido de Portugal en el Mundial 2026 será el martes 23 de junio, cuando juegue ante Uzbekistán y se espera que Cristiano Ronaldo se mantenga como titular pese a las críticas.

En síntesis

Portugal empató 1-1 contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026.

contra la República Democrática del Congo en el Mundial 2026. El periodista Nuno Saraiva pidió la renuncia de Cristiano Ronaldo a la selección lusa.

a la selección lusa. Cristiano Ronaldo, de 41 años, se perfila como titular ante Uzbekistán el próximo martes.