Alemania llega tras golear en su debut, mientras Costa de Marfil quiere mantenerse sólido en un duelo clave por el Grupo E.

Alemania y Costa de Marfil se enfrentan este sábado por la segunda fecha del Grupo E del Mundial 2026, en un duelo entre dos selecciones que llegan con triunfo en el debut.

El equipo de Julian Nagelsmann viene de una contundente goleada por 7-1 sobre Curazao, resultado que lo dejó bien posicionados en el arranque del torneo. Mientras que los marfileños derrotaron por 1-0 a Ecuador con una buena defensa, fórmula que buscarán repetir ante los germanos en Canadá.

En Jugabet un triunfo de los Germanos paga 1.53 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 15.300. El empate paga 4.68 y la victoria de Costa de Marfil 6.64.

Alemania espera repetir la hazaña en su debut ante Curazao – Getty

¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Costa de Marfil?

Alemania se enfrenta a Costa de Marfil este sábado 20 de junio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Estadio BMO Field de Toronto, por el grupo E en fase de grupos.

El duelo del país anfitrion lo podrás ver EN VIVO por TV en la señal de cable a través de DSports (610/1610) y DGO o por TV abierta, mediante Chilevisión . La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium, Amazon Prime Video, Paramount+ o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube, sitio web de CHV y DAZN.

ver también Mundial 2026: calendario partidos segunda fecha fase de grupos

Grupo E del Mundial 2026

Recordemos que avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, por lo tanto, cada punto es decisivo en la lucha por la clasificación.

Alemania

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

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En resumen…