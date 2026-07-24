El ex entrenador del Liverpool vuelve a la acción para hacerse cargo de Die Mannschaft, combinado que viene de vivir otra campaña mundialista decepcionante.

Una nueva era comienza en Alemania. Tras el fracaso en el Mundial 2026 y la destitución de Julian Nagelsmann como DT la DFB puso sus fichas en Jürgen Klopp para ser el líder de Die Mannschaft, apostando por volver a ser esa potencia que dominó en el pasado.

El ex Liverpool y Borussia Dortmund era el candidato más deseado por todo el pueblo alemán, por lo que la presión está por la nubes. Por lo mismo, el propio Klopp dejó una clara advertencia en su presentación oficial.

Y es que para el entrenador su entorno es lo más importante. Así lo enfatizó ante los medios, asegurando que si en algún momento se meten con su familia, se marchará.

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Jürgen Klopp asume como DT de Alemania con una clara advertencia a los medios

El DT de 59 años afirmó que “en estos días ha pasado por mi cabeza una película para recordar de dónde vengo. Como sé de dónde vengo y sé lo que significa el cargo de seleccionador alemán y durante mucho tiempo para mí fue imposible imaginar llegar a él”.

“Los vamos a necesitar también. Les pido que acompañen el proceso pensando en el bien del mismo”, añadió.

Jürgen Klopp llega al seleccionado alemán tras el decepcionante Mundial 2026, donde se fueron eliminados en 16avos de final ante Paraguay. | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Klopp avisó que “si en algunos momentos todos ustedes piensan -no basta que sea uno o dos- que debo irme, me iré sin indemnización. Si se meten con mi familia y no la dejan en paz, me iré. He visto lo que ha pasado con Julian (Nagelsmann) y con (Thomas) Tuchel. Sé que en otros países es peor”.

Cabe recordar que en el Liverpool el alemán ganó una Premier League, dos Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes. ¿Podrá sumar más trofeos en este nuevo ciclo en Alemania?

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