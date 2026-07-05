El entrenador germano aseguró que está preparado para volver a dirigir tras su salida de Liverpool hace poco más de un año. “El fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión”, declaró.

Alemania está actualizando su hoja de ruta tras el rotundo fracaso en el Mundial 2026. Por tercera cita planetaria el combinado germano se fue antes de tiempo, razón por lo cual ya se está planificando un cambio total a nivel de selecciones.

Jugadores como Manuel Neuer, Leon Goretzka, Antonio Rudiger y Leroy Sané se retirarán del equipo adulto, lo que obliga a hacer un profundo recambio pensando en los próximos años.

Y hay un entrenador que es el gran deseo de la Federación Alemana de Fútbol para asumir tras la salida de Julian Nagelsmann. Hablamos de Jürgen Klopp, quien cumplió poco más de un año sin dirigir luego de marcharse del Liverpool, club donde estuvo por nueve temporadas y ganó varios títulos.

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Klopp se ilusiona con asumir en Alemania tras el fracaso en el Mundial 2026

El propio DT germano abordó esta opción de hacerse cargo de Die Mannschaft, afirmando en la cadena teutona Magenta TV que “hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío o para continuar un año más en el Liverpool. Ahora me siento completamente recuperado, he recargado energías de sobra y estoy preparado”.

“Quizás no es el tiempo perfecto por mi trabajo con Red Bull, pero, aun así, es mejor que nunca antes. Mi jefe, Oliver Minzlaff, debe dar luz verde para salir bien parado en las negociaciones. Sé que el fútbol alemán también le importa mucho y, por eso, está muy abierto a mantener esta conversación“, añadió.

Jürgen Klopp ganó una Premier League, dos Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes con el Liverpool. ¿Será la selección alemana su próximo destino tras el fracaso en el Mundial 2026? | Foto: Getty Images.

Para cerrar, Klopp analizó que “el fútbol alemán se encuentra ahora en una especie de punto de inflexión. Tenemos que cambiar muchas cosas de manera profunda. Que al final sea yo quien asuma el cargo, o cualquier otra persona no cambia el hecho de que esas transformaciones son necesarias”.

Cabe recordar que tras ganar el Mundial de Brasil 2014 el combinado germano acumula ya tres Copas del Mundo fracasando estrepitosamente. En Rusia 2018 y Qatar 2022 se marcharon en la fase de grupos, mientras que en esta edición 2026 se fueron eliminados en 16avos de final ante Paraguay.

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En síntesis