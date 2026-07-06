Orlando Gill, uno de los buenos valores de la Albirroja en la Copa del Mundo, destapó una conversación con el portero del Real Madrid. "Me felicitó", contó el espigado meta guaraní. Y reconoció que el belga le prometió un regalo.

Qué duda cabe, Orlando Gill fue una de las buenas figuras que tuvo Paraguay en el Mundial 2026 y eso le valió las felicitaciones de Thibaut Courtois, un súper clase en su puesto. El portero de la Albirroja reveló los mensajes que intercambió con su colega del Real Madrid.

Algo que había destapado su esposa finalmente lo confirmó Gill. “Me sorprendió. Después del partido vs Alemania revisé mis redes y encontré su mensaje”, aseguró el espigado golero que mide un metro 97 centímetros y milita en San Lorenzo de Almagro en Argentina.

En el duelo ante la Mannschaft, el guardavalla de la Albirroja tapó dos penales: uno a Nick Woltemade del Newcastle United. Y el otro, a Kai Havertz del Arsenal, también de la Premier League de Inglaterra. Eso lo hizo acreedor del tierno recado de Courtois.

El penal que Gill le tapó a Woltemade. (Alexander Hassenstein/Getty Images).

“No creí, entré a ver bien si no era una cuenta falsa o algo. Era él. Me escribió, la verdad me sorprendió. Nos escribimos un poco, una alegría inmensa que se haya tomado el tiempo”, contó Gill sobre el exgolero del Chelsea y del Atlético Madrid, un indiscutido tanto en el cuadro Merengue como en la selección de Bélgica.

Así celebró Courtois el gol de la ventaja de Bélgica ante Senegal. (Fran Santiago/Getty Images).

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Gill admite que Courtois lo felicitó por el Mundial 2026 y le prometió una camiseta

Orlando Gill también contó parte de la conversación que tuvo con Thibaut Courtois, quien sigue en carrera en el Mundial 2026. Bélgica enfrentará a Estados Unidos con una polémica gigantesca que involucra a Donald Trump, presidente del país norteamericano, quien reconoció haber interferido en el perdonazo a Folarin Balogun.

El golero titular de Paraguay manifestó que Courtois “me saludó, me dijo que había estado excelente. Yo le puse que ojalá algún día pudiéramos compartir un partido en cancha. Estaría bueno, me dijo”. Y también desclasificó un regalo que el espigado meta de los Merengues.

Orlando Gill tuvo un encontrón con Kylian Mbappé en el duelo entre Paraguay vs Francia. (Al Bello/Getty Images).

“Cuando vuelva a España y empiece el torneo, me mandará una camiseta. Le respondí y no me dijo nada, ya estaba concentrado para el partido. Una excelente persona”, sentenció Orlando Gill, quien ganó varios admiradores en esta Copa del Mundo. Entre ellos, el gigantesco Thibaut Courtois.

Thibaut Courtois, el arquero del Real Madrid. (Denis Doyle/Getty Images).

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