El ex arquero inglés fue muy crítico por al accionar de los sudamericanos en el rudo partido de este sábado ante los galos en el Mundial 2026.

Quizá el partido más duro en lo que va de Mundial 2026 se jugó este sábado, porque franceses y paraguayos se dieron con todo en Filadelfia por los octavos de final.

Los guaraníes salieron a ensuciar el juego ante los galos. Jugaron todas las pelotas con rudeza e hicieron que los subcampeones del mundo se salieran de sus casillas en varias situaciones. Sin embargo, los europeos igual ganaron por 1-0.

La estrategia de Paraguay fue criticada largamente, sobre todo en Europa, y uno de los más duros fue el ex arquero de la selección inglesa Joe Hart, quien en su calidad de comentarista reventó a la Albirroja.

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Joe Hart revienta a Paraguay tras el partido con Francia en el Mundial

El ex portero de Manchester City no tuvo filtro en sus declaraciones y se fue en picada contra el elenco sudamericano, al que criticó por la táctica llena de artimañas en Filadelfia.

“Este equipo de Paraguay fue una absoluta deshonra. Arrastraría a mis compañeros fuera del campo si jugaran así. Nunca, jamás, querría ganar un partido de fútbol jugando de esa manera”, dijo Hart.

Paraguay se fue del Mundial con polémica. (Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Eso no fue todo, porque el ex golero que estuvo en los Mundiales de 2010 y 2014 se lanzó contra el juez uzbeco Ilgiz Tantashev al decir que “el árbitro fue impactante”.

Paraguay se fue con polémica del Mundial 2026, mientras que Francia tendrá ahora otro duro cruce, cuando se mida ante Marruecos por los cuartos de final del certamen planetario.

En síntesis

Francia derrotó 1-0 a Paraguay en Filadelfia por octavos del Mundial 2026.

en Filadelfia por octavos del Mundial 2026. El exarquero Joe Hart calificó la táctica de la selección paraguaya como una absoluta deshonra.

calificó la táctica de la selección paraguaya como una absoluta deshonra. Hart criticó al árbitro uzbeco Ilgiz Tantashev diciendo que su desempeño fue impactante.