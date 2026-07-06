El volante del Real Madrid se acercó a consolar al jugador más novel de la Copa del Mundo y vivieron un tierno momento, que quedó sellado con un tierno abrazo. ¡Revisa los videos!

Jude Bellingham fue la gran figura que tuvo Inglaterra en la victoria sobre México para meterse a los cuartos de final en el Mundial 2026 y luego de ese partido, tuvo un gesto muy valorado con Gilberto Mora. El talentoso enganche de 17 años fue uno de los buenos valores aztecas en el certamen.

Pero quedó muy acongojado tras la eliminación en la ronda de 16 mejores equipos de la Copa del Mundo. En el túnel camino a los vestuarios, Bellingham captó a Mora en plena tristeza. El jugador del Real Madrid se acercó para darle algo de consuelo al mundialista Sub 20 en Chile el año pasado.

El exvolante del Borussia Dortmund, autor de un doblete ante el Tri, le dio un fraterno abrazo a Mora, quien lucía muy apenado. Pero no sólo eso: el promisorio enganche de los Xolos de Tijuana le pidió su camiseta al “10” de los ingleses. Bellingham no dudó en dársela.

Jude Bellingham le obsequió su camiseta a Gilberto Mora. (Captura ESPN).

Pero el británico tampoco titubeó al solicitar el intercambio con Mora, quien quedó algo incrédulo por la situación. Evidentemente no se esperaba que un crack de talla mundial tuviera ese gesto con él. De todas formas, se sacó su tricota y se la regaló a Bellingham. Había algo detrás de ese emotivo momento.

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Sellaron toda la escena, grabada desde dos ángulos, con otro tierno abrazo. Luego, cada uno siguió su camino. Y Mora recibió otro consuelo. Esta vez, de un compañero: el defensor del América de México Israel Reyes, quien le acarició la cabeza para darle ánimo.

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Bellingham consuela a Mora después del 3-2 de Inglaterra vs México

Jude Bellingham le dejó un recuerdo a Gilberto Mora que seguramente no pudo aplacar la tristeza tras la derrota de México frente a Inglaterra, que dejó al Tri eliminado del Mundial 2026. Y, de paso, le puso fin al ciclo de Javier Aguirre como director técnico.

Gilberto Mora intenta pasar ante dos marcas: Bukayo Saka y Declan Rice, ambos del Arsenal. (Charlotte Wilson/Getty Images).

De todas maneras, Bellingham recibió muchas felicitaciones de todos lados por lo bonito de su gesto. Pero también por reconocer la calidad del jugador más joven de la Copa del Mundo. Mora tiene 12 partidos internacionales por el cuadro azteca.

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Y seguramente está llamado a ser un referente durante más de una década si no ocurre nada extraño. “Pensaba que podía llegar al Mundial e intento disfrutarlo día a día. Quiero seguir teniendo minutos, después veremos qué pasa”, lanzó Mora luego del triunfo frente a Chequia en la fase de grupos.

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