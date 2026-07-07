Colo Colo aún no hace noticia por el mercado de pases invernal, situación que ya inquieta a sus hinchas. Pero hay un nombre que hace rato ronda por Macul y que pareciera acercarse a pasos agigantados en las últimas horas: Jordhy Thompson.
El canterano albo viene de gran temporada en Rusia y busca volver al país. Su familia y el deseo de jugar en Chile lo motivan para dejar Europa, donde el Cacique ya se mueve para ficharlo.
“El Tano Ortiz no lo va a decir, pero habló con el futbolista. Tuvieron una conversación respecto de lo que quiere, temas disciplinarios“, reveló el periodista Edson Figueroa, siempre con ojos en el Estadio Monumental.
El plan de Jordhy Thompson para volver
En Colo Colo no se han referido públicamente a nombres de refuerzos, pero Fernando Ortiz apunta a Jordhy Thompson como uno de ellos. Es más, el jugador ya se mueve dando señales de un retorno.
“Sé que el jugador está viendo domicilio en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de La Reina, todos los caminos acercan a que Jordhy Thompson puede ser jugador de Colo Colo”, dijo la citada fuente.
El zurdo viene de buena temporada en el fútbol ruso, donde jugando por el Orenburg disputó 31 duelos. Ahí anotó cinco goles y despachó seis asistencias, siendo un jugador más maduro que cuando partió de Macul.
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“Si se destraba esta situación con el Orenburg, va a ser el extremo de Colo Colo”, cerró Edson Figueroa. Ahora el jugador debe resolver su situación para cumplir el sueño de regresar al Cacique.