Ambas selecciones protagonizarán el primer cruce de cuartos de final para seguir avanzando al título mundial.

Este martes se bajará el telón de los octavos de final, pero el primer duelo de cuartos ya está definido: Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves por un cupo entre los cuatro mejores del Mundial 2026.

Los marroquíes llegan con ánimo, tras eliminar con autoridad a uno de los países anfitriones gracias a Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi. Mientras que Francia superó a Paraguay, avanzando con un penal de Kylian Mbappé, quien alcanzó los siete goles en la Copa del Mundo.

Kylian Mbappe marcó el penal que le dio el triunfo a Francia sobre Paraguay – Getty

¿Dónde ver Francia vs. Marruecos?

Francia enfrenta a Marruecos este jueves 9 de julio, desde las 16:00 hrs de Chile , en el Gillette Stadium, de Boston, por los cuartos de final de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO, DirecTV 4K y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming, además de DAZN.

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Partidos confirmados Cuartos de final

Jueves 9 de julio – Francia vs Marruecos – 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos.

– 16:00 horas – Gillette Stadium, Estados Unidos. Viernes 10 de julio – España vs Bélgica – 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos.

– 15:00 horas – SoFi Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio – Noruega vs Inglaterra – 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos.

– 17:00 horas – Hard Rock Stadium, Estados Unidos. Sábado 11 de julio, 21:00 hrs – Argentina y el ganador entre Colombia vs Suiza que se define hoy.

Tabla de posiciones Mundial 2026

En resumen…