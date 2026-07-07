En plena fase eliminatoria, aumenta l alista de entrenadores que han dejado sus puestos en el Mundial 2026. Mira quiénes son.

Son varios los entrenadores que han perdido sus puestos tras fracasar en el Mundial 2026. Y con los octavos de final casi completados, la lista solo sigue creciendo, con 11 técnicos ahora sin trabajo.

La despedida más temprana de todas fue la Sabri Lamouchi, quien dejó su puesto en Túnez solo horas después de perder en el debut en fase de grupos. Lo reemplazó Hervé Renard, aunque no evitó la eliminación.

En la primera ronda, también se despidieron Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa) y Hong Myung-Bo (Corea del Sur). Se sumó Marcelo Bielsa, eliminado de fase de grupos con Uruguay.

Ya en fase eliminatoria, Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania) y Carlos Queiroz (Ghana) no sobrevivieron en sus puestos tras perder en 16avos de final.

Bielsa fue uno de los primeros en caer en el Mundial 2026 | Getty Images

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11 entrenadores pierden sus trabajos tras fracasar en el Mundial 2026

Los octavos de final siguen dejando víctimas. Javier Aguirre (México) y Roberto Martínez (Portugal) ya están fuera de sus bancos tras las eliminaciones frente a Inglaterra y España, respectivamente.

Habrá que ver qué otros entrenadores terminan cayendo en la Copa del Mundo. Los cuartos de final comienzan este jueves 9 y se extienden hasta el sábado 11. Después, las semifinales se juegan el martes 14 y miércoles 15, con la final agendada para el domingo 19.