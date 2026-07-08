Los jugadores de Francia se refirieron a la designación de una terna argentina para su partido con Marruecos en el Mundial 2026.

La designación de árbitros argentinos para el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 genera polémica. Y es que la elección es curiosa pensando en la rivalidad entre galos y trasandinos.

Un quinteto argentino fue elegido para dicho encuentro: Facundo Tello (juez principal), Juan Pablo Belatti (asistente 1), Gabriel Chade (asistente 2), Darío Herrera (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (reserva).

Pero mientras las redes sociales se llenaron de comentarios criticando esta decisión de la FIFA, en Francia se lo toman con calma. Por lo menos así lo dejaron ver dos jugadores galos.

Dayot Upamecano, central del equipo europeo, manifestó que “no me voy a centrar en quién es el árbitro. Nunca lo hemos hecho. Nos vamos a centrar en Marruecos. Queremos ganar, eso es lo único que importa”.

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“No hay que caer en la paranoia”: En Francia pronuncian por el arbitraje argentino en el Mundial 2026

En tanto, el arquero Robin Risser sumó que “no debemos caer en la paranoia. Es su trabajo generar polémica. Hay cierta amargura desde hace algunos años, desde la última final del Mundial. Es parte del juego“.

“Si estos árbitros están aquí es porque están a la altura de esta competición. Tenemos que centrarnos en lo que podemos controlar para pasar a la siguiente ronda”, complementó el jugador.