Daniel Garnero hizo un particular diagnóstico en torno a la cantidad de partidos jugados por la Franja en la primera parte de 2026. Dejó claro que pueden darle un plus a los albos.

En el plantel de Universidad Católica aún conservan la ilusión de alcanzar a Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera, aunque los albos sacaron 10 puntos de distancia al cabo de 15 partidos. De todas maneras, en los Cruzados la confianza está a tope.

La Franja encadenó nueve victorias consecutivas, incluido aquel triunfo que silenció La Bombonera en la Copa Libertadores. A falta de un partido por disputar en la fase de grupos de la Copa Chile, la UC ya clasificó a la siguiente ronda. Aspectos positivos.

Pero quizá no tanto, según Daniel Garnero, entrenador del equipo. “Mantener el rodaje es relativo. Creo que en toda competencia, ya sea física, mental o futbolística, los descansos son importantes. Para que un atleta esté 10 puntos no sólo debe entrenar bien”, introdujo el director técnico argentino.

Daniel Garnero da indicaciones en el clásico ante Colo Colo. (Andres Pina/Photosport).

“Tiene que descansar y alimentarse bien. Después de un semestre tan agitado, nos hubiese venido bien tener un pequeño receso para recargar pilas y organizar bien todo lo que viene. Pero se dio todo tan exigente que no tuvimos esa posibilidad. Pararemos nada más cuatro días”, agregó el estratego.

Y prosiguió. “Viéndolo desde lo deportivo, seguir compitiendo está bien. Pero llegas a fin de año y te quedas sin combustible. Es complejo. Estoy más acostumbrado al receso de mitad de año, una mini pretemporada, hacer una base física para llegar a fin de año de la mejor manera, en la parte decisiva de distintas competencias”, explicó el otrora enganche de Independiente y Católica.

Tomás Alarcón lucha un balón ante Cristián Cuevas. (Andres Pina/Photosport).

ver también Estaba en el Colo Colo que despilfarró gran ventaja ante Católica y deja una alerta: “10 puntos es un montón, pero no hay nada seguro”

Garnero asume que Católica puede llegar fundida al desenlace del título con Colo Colo

Daniel Garnero quiere que la Universidad Católica compita en todos los frentes y en uno de esos, la lucha será con Colo Colo. “Nos tocó esto y trataremos de afrontarlo de la mejor manera”, aseguró el DT de los Cruzados, sublíderes de la tabla en la Liga de Primera 2026.

“Trataremos de aprovechar al máximo los poquitos días y que sirva para descomprimir y volver a recargar para estar con las mismas ganas e intensidad de este semestre”, sentenció el estratego argentino, quien tiene un desafío inmediato en la Copa Chile.

Daniel Garnero dejó un mensaje en tono de alerta para los Cruzados. (Felipe Zanca/Photosport).

Este 11 de julio los Cruzados visitarán el césped sintético del estadio Lucio Fariña Fernández para jugar ante San Luis de Quillota a contar de las 17:30 horas, aunque la misión de clasificar a la instancia siguiente está completada.

ver también Garnero admite fuerte golpe a Católica con búsqueda de refuerzos: “No está sencillo, no creo que tengamos grandes alternativas”

Así va la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo lidera la Liga de Primera al cabo de 15 partidos disputados. Universidad Católica le sigue a 10 puntos.