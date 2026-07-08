Justo Giani y Matías Palavecino prometieron que ven a pelear el título, a pesar de la gran ventaja que tienen los albos.

El sólido líder de la Liga de Primera es Colo Colo, que finalizada la rueda inicial del torneo le sacó 10 puntos a Universidad Católica, pero en la precordillera avisan que van por la remontada.

Los cruzados tuvieron un ajetreado primer semestre, donde además de los tres torneos locales que se disputaron, jugó de gran manera en la Copa Libertadores, donde está clasificado a octavos de final.

A pesar de la clara ventaja que le sacó el Cacique a la UC, en el Claro Arena afirman que van a pelear hasta el final y se ilusionan con superar a Colo Colo en la tabla de posiciones a final de año.

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Giani y Palavecino se ilusionan con la remontada de la UC

Una de las grandes figuras de Universidad Católica en la primera parte del año fue el delantero argentino Justo Giani, quien en diálogo con RedGol reconoció que quieren superar a los albos.

“Queda toda la rueda, todo el segundo semestre, son muchos partidos y mientras haya chance vamos a seguir intentándolo“, dijo el ariete.

No es el único en el cuadro estudiantil que piensa así, porque Matías Palavecino profundizó sobre lo mismo y le dijo a los hinchas cruzados que confíen en una remontada.

“No hablamos de la remontada, pero obviamente queremos descontar, queremos pelear en todos los frentes, trabajamos para eso. Que la gente se ilusione, que la vamos a pelear hasta el final“, señaló el zurdo a nuestros micrófonos.

En síntesis

Colo Colo lidera la Primera División con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica.

lidera la Primera División con 10 puntos de ventaja sobre Universidad Católica. El delantero argentino Justo Giani afirmó que buscarán remontar la ventaja en el segundo semestre.

afirmó que buscarán remontar la ventaja en el segundo semestre. Universidad Católica se encuentra clasificada a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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La tabla de posiciones de la Liga de Primera