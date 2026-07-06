Tras convertirse en una de las figuras de la UC, el atacante de 27 años vuelve a ser vinculado con un posible traspaso, esta vez rumbo al fútbol italiano.

Justo Giani atraviesa un gran momento en Universidad Católica y se ha consolidado como una de las principales figuras del conjunto cruzado durante la presente temporada.

El delantero argentino registra 16 goles en 32 partidos, números que lo han convertido en una de las grandes revelaciones del campeonato.

Su destacado rendimiento no ha pasado desapercibido en el mercado de fichajes y, en las últimas semanas, han comenzado a surgir rumores sobre el interés de distintos clubes por quedarse con sus servicios, entre ellos equipos argentinos. Ahora, un nuevo equipo europeo se habría sumado a la lista de pretendientes.

El club italiano que podría ir por Justo Giani

Según informó TransferFeed, el jugador de 27 años aparece en la órbita de la Sampdoria, que buscaría reforzar su plantel con el atacante de cara a la próxima temporada.

El citado medio destaca su capacidad goleadora y su versatilidad en ofensiva, ya que puede desempeñarse por ambas bandas del ataque y también como delantero centro.

Justo Giani despertó el interés de otros clubes/Photosport

ver también Clemente Montes le entrega la peor noticia a U. Católica: se perdería la Copa Libertadores

La postura de Giani ante el interés de otros clubes

A comienzos de junio, el delantero fue consultado sobre los rumores que hablaban de un posible regreso a Argentina. “Estoy feliz en el club, en este país y la gente es muy amena. Estoy contento, estoy encontrando una versión mía que no estaba teniendo y esta faceta más goleadora me llegó acá”.

“Lo que se dice de Argentina yo me mantengo al margen, se está encargando mi representante. A mí no me interesa saber, yo tengo contrato hasta final de año y lo que pase, pasará”.

En síntesis: