La UC sumó otro título juvenil a sus vitrinas, con un conocido rostro apoyando en la tribuna, quien junto a RedGol desclasificó la historia familiar.

U Católica es el flamante campeón del Fútbol Formativo Sub-20 Nacional Apertura 2026. Los cruzados derrotaron por 1-0 a Cobreloa, en La Florida, sumando otro título más a sus fuerzas básicas.

Y en el tablón, un conocido rostro del periodismo nacional lo vivió como un hincha más. Se trata de Cristian Pino, experimentado periodista de Canal 13, quien llegó a alentar a su sobrino campeón con la franja.

Es que Nickolas Pino poco a poco emerge en la cantera cruzada, incluso sumando citaciones al primer equipo. Esta vez levantó el título de la Sub 20 y desde la galería su tío contó la emoción de verlo triunfar.

U Católica celebra de Pino a Pino

U Católica se coronó campeón del Fútbol Formativo Sub-20 Nacional Apertura 2026, con el defensa Nickolas Pino de titular. El joven valor de la UC tiene una particular historia, ya que arribó desde Norteamérica para jugar en los cruzados.

“Feliz porque es el reflejo del trabajo que él hace. Viene de Estados Unidos, ha dejado todo por jugar acá en Católica y en Chile“, partió diciendo su tío Cristian, quien lleva largos años en Canal 13.

El periodista nacional contó la historia de esfuerzo en su familia, diciendo que el título de su sobrino “es el reflejo del sacrificio que hace, de sus papás también que se vinieron por el sueño del Niko”.

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“Contento y que sea el inicio de una muy buena etapa”, cerró el comunicador en diálogo con RedGol. Ahora Nickolas Pino mete presión con sus logros para poco a poco ganarse un lugar en el primer equipo de U Católica.

El video: