El histórico dirigente de U Católica no se guardó nada tras el último triunfo de Francia y apuntó contra el canal DSports.

El Mundial 2026 entra en tierra derecha y el pasado duelo entre Francia y Paraguay trajo coletazos en nuestro país. En una crítica que se hizo sentir en redes sociales, la transmisión del partido dio que hablar incluso en Juan Tagle.

Quien por 10 años comandara los destinos de U Católica como presidente estalló en su cuenta de X contra DSports, el canal que tiene todos los partidos de la Copa del Mundo. Ahí, le dio duro a relatores y comentaristas.

Para el triunfo de Francia, la señal ofreció a las duplas Gustavo Fuffner – Sergio Goycochea y Sigfredo Gómez – José Amado. Las críticas por caerle a Kylian Mbappé y “camisetearse” con Argentina fueron masivas, sobre todo en la primera pareja trasandina.

Juan Tagle sin filtro en el Mundial 2026

El ahora ex presidente de U Católica, Juan Tagle, se unió a la furia tuitera por la transmisión de DSports. El empresario y hombre de fútbol acusó parcialidad a la hora de narrar en los comunicadores argentinos.

“La animadversión (temor?) de los relatores argentinos de DSports ayer contra Kilyan Mbappé alcanzó ribetes patéticos y resultan insoportables para los que queremos gozar el mundial desde la neutralidad”, criticó.

Durante la Copa del Mundo, en Chile han pegado fuerte las transmisiones trasandinas y el factor Lionel Messi. Eso mismo también ha hecho que la barra de la Roja se cuadre con Kylian Mbappé, otro de los enemigos argentinos.

ver también Trump se ríe de todos en el Mundial 2026 tras ayudita a Estados Unidos: “Gracias a la FIFA por revertir una injusticia”

Por eso, el partido de Brasil vs Noruega también estará bajo la lupa de la exigente fanaticada chilena. Eso, ya que solo el canal DSports tiene los derechos para transmitir ese duelo en nuestro país.