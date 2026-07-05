Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mundial 2026

“Patéticos e insoportables”: Juan Tagle estalla contra relatores del Mundial 2026 y exige neutralidad

El histórico dirigente de U Católica no se guardó nada tras el último triunfo de Francia y apuntó contra el canal DSports.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
El ex presidente cruzado estalló en X.
© Getty / Photosport.El ex presidente cruzado estalló en X.

El Mundial 2026 entra en tierra derecha y el pasado duelo entre Francia y Paraguay trajo coletazos en nuestro país. En una crítica que se hizo sentir en redes sociales, la transmisión del partido dio que hablar incluso en Juan Tagle.

Quien por 10 años comandara los destinos de U Católica como presidente estalló en su cuenta de X contra DSports, el canal que tiene todos los partidos de la Copa del Mundo. Ahí, le dio duro a relatores y comentaristas.

Para el triunfo de Francia, la señal ofreció a las duplas Gustavo Fuffner – Sergio Goycochea y Sigfredo Gómez – José Amado. Las críticas por caerle a Kylian Mbappé y “camisetearse” con Argentina fueron masivas, sobre todo en la primera pareja trasandina.

Juan Tagle sin filtro en el Mundial 2026

El ahora ex presidente de U Católica, Juan Tagle, se unió a la furia tuitera por la transmisión de DSports. El empresario y hombre de fútbol acusó parcialidad a la hora de narrar en los comunicadores argentinos.

“La animadversión (temor?) de los relatores argentinos de DSports ayer contra Kilyan Mbappé alcanzó ribetes patéticos y resultan insoportables para los que queremos gozar el mundial desde la neutralidad”, criticó.

Durante la Copa del Mundo, en Chile han pegado fuerte las transmisiones trasandinas y el factor Lionel Messi. Eso mismo también ha hecho que la barra de la Roja se cuadre con Kylian Mbappé, otro de los enemigos argentinos.

Trump se ríe de todos en el Mundial 2026 tras ayudita a Estados Unidos: “Gracias a la FIFA por revertir una injusticia”

ver también

Trump se ríe de todos en el Mundial 2026 tras ayudita a Estados Unidos: “Gracias a la FIFA por revertir una injusticia”

Por eso, el partido de Brasil vs Noruega también estará bajo la lupa de la exigente fanaticada chilena. Eso, ya que solo el canal DSports tiene los derechos para transmitir ese duelo en nuestro país.

Lee también
Vibrante inicio de Brasil-Noruega: penal atajado
Mundial 2026

Vibrante inicio de Brasil-Noruega: penal atajado

Bélgica “consternada” por el perdonazo de la FIFA a Balogun
Mundial 2026

Bélgica “consternada” por el perdonazo de la FIFA a Balogun

Balogun recibe "perdonazo" de la FIFA: esto ya se vivió con Chile
Mundial 2026

Balogun recibe "perdonazo" de la FIFA: esto ya se vivió con Chile

FIFA da "perdonazo" a figura de EE.UU. y reaviva quejas por Messi
Mundial 2026

FIFA da "perdonazo" a figura de EE.UU. y reaviva quejas por Messi

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo