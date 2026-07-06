El elenco dirigido por Fernando Ortiz quiere olvidar el papelón en Rancagua y hoy va por tres puntos claves para soñar con octavos.

Colo Colo quiere asegurar su pasaje a la siguiente ronda de Copa Chile. El Cacique viene de sufrir una dolorosa caída ante O’Higgins en el Estadio El Teniente. Por lo que ante su gente quiere hacer olvidar esa paupérrima presentación.

Fernando Ortiz presentará una formación estelar, liderada por Arturo Vidal como capitán, para sumar tres puntos para mantener el liderato en el grupo E. Lo que podría estirar la distancia con los rancagüinos que este domingo ya sumaron con triunfo ante Unión Española.

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Entre las sorpresas asoma Bruno Torres en defensa por Javier Méndez que terminó con edema muscular y que lo dejó fuera del encuentro de hoy. En ataque también se repite el nombre de Piero Allende.

Cabe consignar que si Colo Colo vence a Recoleta y avanza de fase como primero del grupo E ya se abre el cuadro. Ahora en el horizonte, podrían aparecer en octavos de final equipos como Audax Italiano o Palestino. Por lo que será fundamental no tropezar en el Monumental.

Minuto a minuto: Colo Colo se mide ante Recoleta por Copa Chile