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Copa chile

Minuto a minuto: Colo Colo busca triunfo clave ante Deportes Recoleta por Copa Chile

El elenco dirigido por Fernando Ortiz quiere olvidar el papelón en Rancagua y hoy va por tres puntos claves para soñar con octavos.

Por Felipe Pavez Farías

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Arturo Vidal y Maxi Romero será titular ante Recoleta
© photosportArturo Vidal y Maxi Romero será titular ante Recoleta

Colo Colo quiere asegurar su pasaje a la siguiente ronda de Copa Chile. El Cacique viene de sufrir una dolorosa caída ante O’Higgins en el Estadio El Teniente. Por lo que ante su gente quiere hacer olvidar esa paupérrima presentación. 

Fernando Ortiz presentará una formación estelar, liderada por Arturo Vidal como capitán, para sumar tres puntos para mantener el liderato en el grupo E. Lo que podría estirar la distancia con los rancagüinos que este domingo ya sumaron con triunfo ante Unión Española. 

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Entre las sorpresas asoma Bruno Torres en defensa por Javier Méndez que terminó con edema muscular y que lo dejó fuera del encuentro de hoy. En ataque también se repite el nombre de Piero Allende. 

Cabe consignar que si Colo Colo vence a Recoleta y avanza de fase como primero del grupo E ya se abre el cuadro. Ahora en el horizonte, podrían aparecer en octavos de final equipos como Audax Italiano o Palestino. Por lo que será fundamental no tropezar en el Monumental.

Minuto a minuto: Colo Colo se mide ante Recoleta por Copa Chile

Árbitro estelar

Para el duelo de está noche entre Colo Colo y Deportes Recoleta se anuncia que el árbitro será Piero Maza. El juez será el encargado de impartir justicia en el Estadio Monumental. Su último partido fue el pasado miércoles en el empate entre Limache y Coquimbo.

Probable formación

Según los últimos reportes, la formación tentativa de Colo Colo sería con con Maureira; Rojas, Vidal y Sosa; Fernández, Alarcón, Catalán, Ulloa y Madrid. Mientras que en el ataque se repetiría Romero junto a Hernández

Los citados en Colo Colo

Tras la caída ante O'Higgins, Fernando Ortiz hizo un importante mea culpa y ahora anuncia equipo estelar ante el cuadro textil. Estos son los jugadores convocados para este lunes en el duelo que se disputará en el Estadio Monumental.

¡Comenzó la transmisión!

Hola queridos amigos de Redgol, iniciamos la transmisión de este lunes y hacemos un espacio para la querida Copa Chile. Este lunes estaremos con el minuto a minuto de Colo Colo ante Deportes Recoleta por Copa Chile.

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