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Universidad de Chile

La nueva lesión que golpeó al plantel de U de Chile estando de vacaciones

El juvenil Elías Rojas se retiró en camilla en Valparaíso, por lo que restaba conocer con exámenes la real gravedad de sus dolores.

Por Cristián Fajardo C.

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El plantel azul ha sido fuertemente golpeado con las lesiones.
© MANUEL LEMA/PHOTOSPORTEl plantel azul ha sido fuertemente golpeado con las lesiones.

Universidad de Chile aprovecha sus días de vacaciones que fueron dispuestos por el cuerpo técnico de Fernando Gago, una vez que terminaron la irregular campaña del primer semestre.

Uno de los principales problemas que tuvieron en los primeros meses de competencia tiene que ver con la cantidad de lesionados, donde incluso en días libres agrandaron la lista del hospital azul.

Esto, porque el último encuentro ante Santiago Wanderers dejó complicado a una de sus nuevas figuras, donde ahora se conoció la realidad de la lesión del volante formado en casa: Elías Rojas.

Elías Rojas se retiró con mucho dolor ante Santiago Wanderers. Foto: Juanjo Hidalgo / Emisora Bullanguera.

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Elías Rojas se sometió a exámenes en la U

Fue el medio Emisora Bullanguera quienes detallaron la situación de Elías Rojas en Universidad de Chile, quien el pasado domingo se retiró lesionado del estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

“Pero no todo fue bueno, porque hay un jugador que se lesionó en Valparaíso, siguiendo la tónica que ha complicado a la U toda la temporada. Se trata de Elías Rojas, quien tuvo que abandonar en camilla la cancha del estadio Elías Figueroa”, destacaron.

“En ese sentido, y luego de someterse a exámenes médicos, nuestro medio pudo confirmar que Rojas tuvo una inflamación de menisco de la rodilla derecha“, precisan.

Con esto, han dejado en claro que con los días de descanso, el jugador podrá regresar sin problema a la competencia en la Liga de Primera, donde la U juega el 26 de julio ante Audax Italiano.

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