Desde Argentina le enrostran a la U el gran problema que tiene para sumar un fichaje estelar para el equipo de Fernando Gago.

Universidad de Chile está con preemergencia ambiental en la temporada de invierno del mercado de fichajes 2026, donde los hinchas están desesperados por la versión de un refuerzo “bombástico”.

En ese sentido, uno de los nombres que pusieron en el radar desde Argentina fue el de Matías Zaracho, actualmente en Racing, como un verdadero golpe a la Liga de Primera.

Pero fue del mismo país vecino que le enrostraron a la dirigencia de la U el gran problema para ir por refuerzos de categoría, que tiene que ver con los montos económicos: “No tienen los recursos”.

Matías Zaracho se mantiene, por ahora, en Racing.

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Matías Zaracho muy caro para U de Chile

Fue el medio partidario de Racing, Racing del Alma, quienes entregaron detalles de la opción de Matías Zaracho como refuerzo de Universidad de Chile, con una frase que aterriza los humo para el mercado de fichajes.

En ese sentido, dejaron en claro que está “totalmente descartada la salida de Zaracho a la U de Chile”, para tranquilizar a los seguidores argentinos con el tema.

Pero no fue lo único, porque también entregó una razón concreta para descartar un nuevo negocio con la U: “No tienen los recursos para abonar, principalmente, el salario del jugador”.

Por ahora la U suma a Gonzalo Reyna (quien llega desde a préstamo desde Racing), además del portero José Alburquenque a quien pidieron de regreso desde Lota Schwager.

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