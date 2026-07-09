La UFC vuelve a Las Vegas con uno de los combates más esperados del año, donde Conor McGregor y Max Holloway protagonizarán una histórica revancha.

Este fin de semana se vivirá uno de los eventos más esperados del año para los fanáticos de las artes marciales mixtas. Conor McGregor regresará al octágono para enfrentar nuevamente a Max Holloway en el UFC 329, una revancha que promete captar la atención de todo el mundo desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

El combate se disputará en la categoría de peso wélter y volverá a enfrentar a dos de las mayores estrellas de la historia reciente de la UFC.

¿Dónde ver McGregor vs Holloway?

Paramount+ transmitirá en vivo y en exclusiva este sábado 11 de julio el UFC 329: McGregor vs. Holloway 2 a las 21:00 (Chile), marcando el esperado regreso del irlandés tras un largo tiempo alejado de la competencia.

Antes del inicio de la cartelera principal, los fanáticos podrán disfrutar de un Pre-Show especial de dos horas, disponible tanto en Paramount+ como de manera gratuita a través de Pluto TV.

La cobertura comenzará incluso antes del evento con una programación especial que incluye la conferencia de prensa este jueves 9 de julio y la ceremonia oficial de pesaje el viernes 10.

La cartelera de la UFC para este fin de semana

La cartelera también contará con una importante presencia latinoamericana. La mexicoestadounidense Tracy Cortez llegará a Las Vegas tras completar parte de su preparación en México y buscará seguir consolidándose como una de las peleadoras con mayor proyección de la división femenina.

Por su parte, Brasil estará representado por César Almeida, Ryan Gandra y Alessandro Costa. Este último, quien actualmente reside y entrena en México, ha integrado campamentos de reconocidos peleadores como Alexa Grasso y Diego Lopes, convirtiéndose en uno de los nombres a seguir dentro de la International Fight Week.

Además del combate estelar, el UFC 329 ofrecerá otros enfrentamientos de alto nivel, entre ellos Benoît Saint Denis vs. Paddy Pimblett en peso ligero, Cory Sandhagen vs. Mario Bautista en peso gallo y Brandon Royval vs. Lone’er Kavanagh en la categoría de peso mosca.

PROGRAMACIÓN ESPECIALUFC 329: Ceremonia de Pesaje

Viernes 10 de julio

Duración: 1 hora

18:00 hrs – México

19:00 hrs – Colombia y Perú

20:00 hrs – Chile

21:00 hrs – Argentina

Transmisión: Disponible en Paramount+ y de forma gratuita, en Pluto TV

UFC 329: Pre-Show

Sábado 11 de julio

Duración: 2 horas

13:00 hrs – México

14:00 hrs – Colombia y Perú

15:00 hrs – Chile

16:00 hrs – Argentina

Transmisión: Disponible en Paramount+ y de forma gratuita, en Pluto TV.

HORARIOS UFC 329: MCGREGOR vs. HOLLOWAY 2

DETALLES DEL EVENTO

Transmisión: En exclusiva por Paramount+

Sábado, 11 de julio

UFC 329: McGregor vs. Holloway 2

Cartelera primeras preliminares:

15::00 hrs – México

16:00 hrs – Colombia y Perú

17::00 hrs – Chile

18:00 hrs – Argentina

Cartelera preliminar:

17::00 hrs – México

18:00 hrs – Colombia y Perú

19::00 hrs – Chile

20:00 hrs – Argentina

Cartelera estelar:

19:00 hrs – México

20:00 hrs – Colombia y Perú

21:00 hrs – Chile

22:00 hrs – Argentina

CARTELERA COMPLETA

Evento principal

Peso welter: Conor McGregor (Irlanda) vs. Max Holloway (Estados Unidos)

Evento co estelar

Peso ligero: Benoît Saint Denis (Francia) vs. Paddy Pimblett (Inglaterra)

Peso gallo: Cory Sandhagen (Estados Unidos) vs. Mario Bautista (Estados Unidos)

Peso mosca: Brandon Royval (Estados Unidos) vs. Lone’er Kavanagh (Inglaterra)

Peso ligero: King Green (Estados Unidos) vs. Terrance McKinney (Estados Unidos)

CARTELERA PRELIMINAR

Peso semipesado: Nikita Krylov (Rusia) vs. Robert Whittaker (Australia)

Peso pesado: Gable Steveson (Estados Unidos) vs. Elisha Ellison (Estados Unidos)

Peso gallo: Cody Garbrandt (Estados Unidos) vs. Adrian Yanez (Estados Unidos)

Peso pluma: Luke Riley (Inglaterra) vs. Kai Kamaka III (Estados Unidos)

CARTELERA PRIMERAS PELIMINARES