Esta es la portada del Diario Olé tras el triunfo y clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026.

Francia superó a Marruecos y se convirtió en la primera selección clasificada a semifinales del Mundial 2026. Nuevamente, los galos se instalan en la ronda de cuatro mejores en búsqueda de la Copa del Mundo.

El elenco europeo fue muy superior, aunque la apertura de la cuenta demoró. Kylian Mbappé falló un penal en el primer tiempo, pero tuvo su revancha en el segundo: anotó a los 60′ y, más tarde, Ousmane Dembélé puso el 2-0.

La actuación del equipo de Didier Deschamps se ganó los elogios de la prensa de todo el mundo. Eso sí, la reacción más particular vino de un diario argentino, que intentó mufar a su rival en la final de Qatar 2022.

En su portada de este viernes 10 de julio, Diario Olé tituló: “Ya son campeones“. Agregaron que “la fuerte Marruecos pareció débil: Les Bleus pasaron a semi con dos golazos y confirman su clara candidatura“.

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En su versión digital, Diario Olé escribió que Francia jugó “como si se tratara de un amistoso. Como si fuera un partido de preparación para un campeonato de barrio“.

“Francia ganó con autoridad y la comodidad que ni ellos mismos podían suponer. El candidato de la mayoría ya está en semifinales, Mbappé y compañía le hicieron precio con un 2-0 que no refleja las enormes diferencias que hubo en la cancha“, narraron también.