Lisandro Martínez se refirió a los supuestos arreglines arbitrales en favor de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

Argentina está en cuartos de final del Mundial 2026, tras vencer a Egipto en una definición que no estuvo exenta de polémica. El VAR le anuló un gol a Los Faraones y le otorgó ciertos cobros a favor a los trasandinos. Todo ha hecho explotar la idea de que hay una ayudita en la cita planetaria que tiene lugar en Norteamérica.

¿Es verdad que los árbitros están ayudando a la Selección Argentina? Mucho puede especularse al respecto. Lo cierto es que los trasandinos tienen un camino asfaltado hacia las semifinales, sin rivales dentro del 10 del ranking FIFA. Eso, acompañado de los dudosos cobros referiles, ha hecho que el grito esté en el cielo.

De hecho, el propio Gianni Infantino ha ahondado las sospechas. El presidente de la FIFA le mandó un directo mensaje a Lionel Messi, tras el récord goleador que consiguió en la fase de grupos. ¿Por qué tanta buena onda con los argentinos?

Desde Argentina niegan todo

Los micrófonos de la prensa estuvieron en el entrenamiento de Argentina. Allí, Lisandro Martínez tomó la palabra para hablar sobre la supuesta ayuda de los árbitros a la Albiceleste.

“No creo que haya ayuda a Argentina. Creo que los árbitros están haciendo un excelente trabajo. Son ustedes (la prensa) los que generan la polémica“, expresó el jugador del Manchester United.

El gol que fue anulado para Egipto | Getty Images

“Nosotros sólo nos preocupamos de dar lo mejor de nosotros en la cancha”, soltó el argentino, quien podría ser titular en el duelo de esta noche ante la Selección de Suiza.

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En resumen…