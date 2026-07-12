Prensa inglesa ya enciende la esperada semifinal con Argentina en el Mundial: “Jugaron con 12”

En Europa reaccionaron a la polémica clasificación de la Albiceleste tras vencer a Suiza por 3-1 en un sufrido alargue.

Era que no. Una vez más se produjo una fuerte polémica en un partido de Argentina en el Mundial 2026. Esta vez, en la victoria albiceleste por 3-1 ante Suiza en los cuartos de final.

Tras el empate parcial de los helvéticos vino la jugada controvertida. El árbitro João Pinheiro expulsó al delantero Breel Embolo por simulación, lo que dejó con uno menos a los europeos para el tramo final del compromiso.

El cobro del portugués, a instancias del VAR, estuvo correcto y así quedó demostrado en las imágenes, sin embargo, como en todos los partidos de Argentina hubo críticas por supuesto consentimiento con el cuadro sudamericano.

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The Sun calienta la semifinal entre Inglaterra vs Argentina

El próximo partido de Argentina será un clásico, puesto que se medirá con Inglaterra en semifinales y la prensa de la isla ya empezó a calentar el compromiso.

El siempre polémico The Sun ya enciende el duelo y dijo que el equipo de Lionel Scaloni “jugó con doce jugadores” ante los suizos, haciendo referencia al arbitraje de Pinheiro.

Además, mencionaron que el encuentro entre argentinos y helvéticos “será recordado, con razón o sin ella, por el incidente de Embolo-Paredes“, aunque no aclaran que el cobro estuvo bajo toda norma.

Joao Pinheiro expulsó al suizo Breel Embolo. (Photo by David Ramos/Getty Images)

“Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores”, agregó el citado medio sobre los argentinos.

Argentina e Inglaterra jugarán este miércoles y definirán al segundo finalista del Mundial 2026.

En síntesis

Argentina venció 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

en los cuartos de final del Mundial 2026. Breel Embolo fue expulsado por el árbitro João Pinheiro a instancias del VAR.

por el árbitro João Pinheiro a instancias del VAR. Argentina jugará contra Inglaterra este miércoles por las semifinales del certamen.

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¿Cuándo y a qué hora es la semifinal entre Inglaterra y Argentina por el Mundial 2026?

El partido entre Inglaterra y Argentina por las semifinales del Mundial 2026 se jugará este miércoles 15 de julio, a partir de las 15:00 horas de Chile, en Atlanta.