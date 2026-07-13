Por frente de mal tiempo: Suspenden final de la Copa de la Liga

El duelo entre Coquimbo Unido y O’Higgins se reprogramará por el temporal que se avecina en los próximos días.

El frente de mal tiempo que se avecina en Chile afecta directamente al balompié nacional. Así se confirmó este lunes ya que la final de la Copa de la Liga fue suspendida por el temporal que está programado para está semana y afectará principalmente a la zona centro.

El reciente domingo Coquimbo Unido eliminó a Unión La Calera por penales, y por la misma vía O’Higgins repitió la dosis ante Ñublense. Por lo que piratas y rancagüinos aseguraron su pasaje a la definición por el inédito torneo.

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El tema es que la final va a tener que esperar. Esto debido a que este lunes tras una larga reunión, se confirmó que la definición de la Copa de la Liga será reprogramada.

“Debido al frente de mal tiempo que se avecina, a las fuertes precipitaciones y a las alertas tempranas levantadas por SENAPRED, se ha resuelto reprogramar la final de la Copa de la Liga, originalmente fijada para el sábado 18 de julio a las 18:00 horas en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso”, informó la ANFP en comunicado oficial publicado este lunes.

Final de la Copa de la Liga fue suspendida por el temporal que se avecina en la zona centro.

La decisión se tomó en conjunto entre la Delegación Presidencial de Valparaíso, TNT Sports y ANFP. Así se enfocarán todas las fuerzas para darle cobertura a la emergencia Meteorológica.

¿Cuándo se juega la final de la Copa de la Liga?

Según indicó la ANFP en comunicado oficial, existe una fecha tentativa para disputar la final de la Copa de la Liga para el sábado 17 de octubre. Lo que se propondrá a la Mesa de Programación para oficializar lo antes posible la definición.

La final de la Copa de la Liga no se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio Elias Figueroa de Valparaíso por frente de mal tiempo

Ahora esto podría cambiar si ambos equipos, tanto Coquimbo Unido como O’Higgins, avanzan en sus torneos internacionales como lo son Copa Libertadores y Copa Sudamericana. En el peor de los casos pasaría a jugarse en septiembre.

Cabe consignar que también corren riesgo partidos de la Primera B que se jueguen en la zona central. Esto implica los duelos entre Unión San Felipe vs Deportes Iquique, Recoleta vs Santiago Wanderers, Magallanes vs Curicó, Deportes Santa Cruz vs San Marcos y San Luis vs Unión Española. Por lo que se esperan novedades en las próximas horas.