El extremo nuevamente no estuvo fino desde los 12 pasos, pero los Piratas lo salvaron de un papelón. Tuvieron que consolarlo.

Coquimbo Unido se metió en la gran final de la Copa de la Liga 2026 después de una sufrida tanda de penales. Los Piratas lograron la clasificación dejando en el camino a Unión La Calera en un duelo en el que Cristián Zavala terminó entre lágrimas.

El extremo vio acción y tuvo un momento clave en la jornada luego de fallar su penal. La situación le pegó fuerte y no solo por haber dejado en riesgo las chances al título de su equipo, sino también porque revivió el trauma de lo ocurrido en Colo Colo.

Durante la temporada con el Cacique, el jugador vivió un episodio similar al intentar uno de los Panenka peor pateados de los últimos años y que se viralizó en todo el mundo. Ahora tenía la oportunidad ideal para sacarse esa espina, pero su error la profundizó aún más.

Cristián Zavala rompe en llanto tras fallar otro penal en su carrera

A Cristián Zavala se le aparecieron fantasma que había dejado atrás. En la clasificación de Coquimbo Unido en la Copa de la Liga, el extremo volvió a fallar un penal y terminó llorando mientras sus compañeros festejaban.

Cristián Zavala terminó llorando en Coquimbo Unido luego de perder su penal en la definición con Unión La Calera. Foto: Photosport.

En la definición desde los 12 pasos, el jugador pateó de los segundos en la lista. Su remate, a diferencia de lo ocurrido con Colo Colo, fue un poco más seguro pero muy al centro, lo que llevó al arquero Nicolás Avellaneda a contener sin problemas.

Sus compañeros tuvieron que seguir peleando y lograron la clasificación para Coquimbo Unido por 5 a 4. Y mientras todo era alegría en el sector norte del Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Cristián Zavala no paraba de llorar.

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Al verlo, parte del cuerpo técnico y sus compañeros intentaron consolarlo. Sin embargo, entre la emoción de poder ganar otro título y de haberse perdido otro penal en su carrera, el extremo se mantuvo triste por largos minutos.

Sin duda ese episodio con Colo Colo a comienzos de temporada dejó muy herido al jugador. Ahora, con otra camiseta y en un contexto distinto, deja en evidencia aquella herida.

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Cristián Zavala dejó una de las imágenes más emotivas de la victoria en penales de Coquimbo Unido en la Copa de la Liga. El extremo tiene clavada aquella espina y, hasta que no anote como quiere, no podrá sacarla.

Fecha y hora de la final de la Copa de la Liga 2026

Cristián Zavala y Coquimbo Unido van a buscar el título de la Copa de la Liga ante O’Higgins. El encuentro está programado para este sábado 18 de julio a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Eso sí, a la espera de lo que pase con la lluvia anunciada para esta semana.

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En resumen, Zavala y Coquimbo