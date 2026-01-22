Colo Colo consiguió un sufrido triunfo desde los 12 pasos ante Peñarol en la Serie Río de La Plata. Sin embargo, de eso es de lo que menos se ha hablado en las últimas horas luego de lo ocurrido con el penal de Cristián Zavala.

El extremo, que regresó de Coquimbo Unido para pelear una camiseta de titular, fue parte de la tanda de penales más insólita de los últimos años. De hecho, el jugador fue noticia mundial luego de intentar un Panenka que fue muy mala pateado, el arquero atajó y lo dejó en el suelo quejándose de una molestia.

Si bien muchos apuntaron contra el jugador por la forma en la que reaccionó, lo cierto es que las cosas eran más preocupantes de lo que parecían. Y es que la Bala arrastraba molestias que incluso lo tenían afuera de los llamados a patear.

La historia detrás del Panenka fallido de Cristián Zavala en Colo Colo

Las imágenes del fallido Panenka de Cristián Zavala han dado la vuelta al mundo. Colo Colo es noticia por el terrible lanzamiento del extremo, pero con un detalle del que muchos no se dieron cuenta.

Cristián Zavala se ha transformado en un meme luego de su terrible penal en Colo Colo. Foto: Colo Colo.

El periodista Christopher Brandt reveló en Sportscenter de ESPN que el jugador tuvo un problema importante antes de la definición desde los 12 pasos. “Tiene una contusión muy fuerte en la rodilla derecha“.

“Fue el único que no estuvo con el grupo en la arenga final porque estaba en la banca con mucho dolor, lo estuvo tratando el kinesiólogo y el médico del equipo“, añadió.

El reportero fue más allá y no escondió su sorpresa de verlo patear para las muestras de dolor que estaba dando. “A mí me parecía muy extraño que patee y le dolía mucho la rodilla. Se colocó y me llamó la atención que decidiera patear“.

“Es una contusión bastante fuerte, en Chile se le van a realizar exámenes médicos. No es el único, Vidal también. Todo el segundo tiempo estuvo con hielo en la rodilla derecha“, sentenció.

Cristián Zavala espera que su lesión no sea grave y que su regreso a Colo Colo no se vea empañado por un papelón. El Cacique ruega para no tener más lesiones y así ir a pelear con todo en la Liga de Primera 2026.

¿Cuáles fueron los números de Cristián Zavala en 2025?

Cristián Zavala da la vuelta al mundo con su penal en Colo Colo, al que volvió después de haber disputado un total de 24 partidos oficiales en la temporada 2025. En ellos aportó con 2 goles y 5 asistencias en los 1.457 minutos que acumuló en el campo de juego.

