Colo Colo se despidió de la Serie Río de La Plata con un triunfo en penales (4-3) sobre Peñarol. Una extendida tanda definió la victoria para los albos, quienes vivieron una insólita situación con Cristián Zavala.

En el sexto tiro del Cacique, que ya había fallado tres lanzamientos, apareció el delantero de pelo rosado. Zavala intentó un tiro a lo Panenka que definió muy mal e inmediatamente después se lanzó al piso con evidente dolor en una pierna.

En Colo Colo, Fernando Ortiz dijo que “Cris tenía un problema. Entiendo el querer lanzar un penal; es su locura y ansiedad, pero yo creo que su emoción lo llevó a ejecutar. Ahora lo están revisando, ojalá no sea nada grave“.

Las redes sociales no perdonaron. El registro comenzó a difundirse rápidamente y Zavala se volvió tendencia en Twitter. De todos lados del mundo comentaron su tiro, comparándolo con el penal errado de Brahim Díaz en la Copa de África.

Zavala se hace viral por insólito momento en Colo Colo

Habrá que ver qué información aparece sobre la situación de Cristián Zavala en las próximas horas. El jugador tuvo que salir de la cancha con auxilio del cuerpo médico de Colo Colo, sin poder pisar con una de sus piernas.

Ahora, el Cacique regresa a Chile para afinar los detalles del debut en la Liga de Primera, que será el sábado 31 de enero contra Deportes Limache. Antes, eso sí, debería haber un amistoso el 24 en el Monumental, según adelantó Fernando Ortiz desde Uruguay.