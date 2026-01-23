Es tendencia:
(VIDEO) Dramático: Peleador de la UFC se desmayó tras pesaje en la previa de UFC 324

Cameron Smotherman generó preocupación durante el pesaje oficial de la UFC al desmayarse instantes después de cumplir el peso solicitado.

Por Franco Abatte

Momentos de dramatismo se vivieron con Cameron Smotherman tras su pesaje en la previa de UFC 324.
Momentos de máxima tensión se vivieron este viernes en la previa de UFC 324, primer evento numerado del año de la mayor empresa de MMA en el mundo. Esto luego de que el peleador de peso gallo, Cameron Smotherman, colapsara instantes después de superar el pesaje oficial del evento.

Cameron, quien está anunciado en las preliminares iniciales del evento junto a Ricky Turcios, sufrió el incidente apenas bajó de la balanza, cuando perdió estabilidad ante la mirada atónita de los presentes, lo que generó preocupación inmediata y obligó a la rápida intervención del equipo médico de la UFC.

El vídeo donde Cameron cae en pleno proceso de pesaje se ha viralizado en las últimas horas en las redes sociales, causando distintas reacciones, principalmente sorpresa y conmoción en los fanáticos de las artes marciales mixtas que han presenciado el hecho.

Preocupación en UFC por el estado de Smotherman

Según lo informado, Smotherman logró cumplir con el peso reglamentario, pero su cuerpo no resistió el exigente proceso de corte, desvaneciéndose frente a funcionarios, peleadores y prensa acreditada.

Por ahora, la organización se mantiene a la espera de los exámenes médicos correspondientes para determinar el estado de salud del peleador y su aptitud para competir este sábado.

En duda su pelea en UFC 324

Producto de este dramático episodio, queda en suspenso el combate que animaría el norteamericano ante su compatriota Ricky Turcios, programado en la cartelera preliminar del evento.

La realización de la pelea dependerá exclusivamente de la evolución médica de Smotherman y de la autorización oficial de la comisión atlética, que tendrá la última palabra.

Hasta el momento, la contienda ante Turcios es la segunda programada de la noche en UFC 324, formando parte de la cartelera preliminar inicial de la jornada.

