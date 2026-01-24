Es tendencia:
¿A qué hora pelea Gaethje vs. Pimblett? Cartelera y dónde ver el evento central de UFC 324

Conoce todos los detalles del evento UFC que da inicio a los grandes shows del 2026 desde el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos.

Por Franco Abatte

Justin Gaethje y Paddy Pimblett animan el primer evento del año de UFC.
© UFCJustin Gaethje y Paddy Pimblett animan el primer evento del año de UFC.

UFC 324 está a la vuelta de la esquina y promete una noche cargada de adrenalina con el esperado combate estelar entre el norteamericano, Justin Gaethje (26-5-0) y el británico, Paddy Pimblett (23-3-0), quienes se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero.

El evento se disputará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con una cartelera que reúne a varias de las principales figuras actuales de la compañía y que tiene una importante novedad.

En cuanto a los horarios, este evento numerado comenzará a las 19:00 horas de Chile con las peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar arrancará a las 23:00 horas, sin embargo, habrá que esperar para ver el ingreso al octágono de Gaethje y Pimblett, los dos protagonistas de la velada. A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de esta gran velada de MMA.

¿Cuándo y a qué hora pelean Justin Gaethje vs Paddy Pimblett en UFC 324?

UFC 324 se celebra este sábado 24 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

  • Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas.
  • Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas.
  • Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

¿Y la pelea estelar? El evento central con Gaethje y Pimblett está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.

Horarios evento central UFC 324 en LATAM

Horario evento centralPaíses LATAM
No antes de las 22:30 horasMéxico, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
No antes de las 23:30 horasColombia, Perú, Panamá y Ecuador.
No antes de las 00:30 horasBolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
No antes de las 01:30 horasArgentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE todos los combates de UFC 324?

Este evento de MMA no irá por TV en Chile y podrás verlo exclusivamente EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

  • Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera oficial de UFC 324

Estelar

  • Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.
  • Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.
  • Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.
  • Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino
  • Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

  • Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.
  • Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.
  • Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.
  • Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.
Preliminares iniciales

  • Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
  • Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.
  • Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.
