UFC 324 está a la vuelta de la esquina y promete una noche cargada de adrenalina con el esperado combate estelar entre el norteamericano, Justin Gaethje (26-5-0) y el británico, Paddy Pimblett (23-3-0), quienes se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero.

El evento se disputará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con una cartelera que reúne a varias de las principales figuras actuales de la compañía y que tiene una importante novedad.

En cuanto a los horarios, este evento numerado comenzará a las 19:00 horas de Chile con las peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar arrancará a las 23:00 horas, sin embargo, habrá que esperar para ver el ingreso al octágono de Gaethje y Pimblett, los dos protagonistas de la velada. A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de esta gran velada de MMA.

¿Cuándo y a qué hora pelean Justin Gaethje vs Paddy Pimblett en UFC 324?

UFC 324 se celebra este sábado 24 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

¿Y la pelea estelar? El evento central con Gaethje y Pimblett está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.

Horarios evento central UFC 324 en LATAM

Horario evento central Países LATAM No antes de las 22:30 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. No antes de las 23:30 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. No antes de las 00:30 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. No antes de las 01:30 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE todos los combates de UFC 324?

Este evento de MMA no irá por TV en Chile y podrás verlo exclusivamente EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera oficial de UFC 324

Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Preliminares

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales