UFC 324 está a la vuelta de la esquina y promete una noche cargada de adrenalina con el esperado combate estelar entre el norteamericano, Justin Gaethje (26-5-0) y el británico, Paddy Pimblett (23-3-0), quienes se enfrentarán por el cinturón interino del peso ligero.
El evento se disputará este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, con una cartelera que reúne a varias de las principales figuras actuales de la compañía y que tiene una importante novedad.
En cuanto a los horarios, este evento numerado comenzará a las 19:00 horas de Chile con las peleas preliminares, mientras que la cartelera estelar arrancará a las 23:00 horas, sin embargo, habrá que esperar para ver el ingreso al octágono de Gaethje y Pimblett, los dos protagonistas de la velada. A continuación, te invitamos a conocer todos los detalles de esta gran velada de MMA.
¿Cuándo y a qué hora pelean Justin Gaethje vs Paddy Pimblett en UFC 324?
UFC 324 se celebra este sábado 24 de enero y se llevará a cabo en los siguientes horarios para Chile:
- Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas.
- Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas.
- Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.
¿Y la pelea estelar? El evento central con Gaethje y Pimblett está programado para iniciar no antes de las 01:30 horas de la mañana.
Horarios evento central UFC 324 en LATAM
|Horario evento central
|Países LATAM
|No antes de las 22:30 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|No antes de las 23:30 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|No antes de las 00:30 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|No antes de las 01:30 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE todos los combates de UFC 324?
Este evento de MMA no irá por TV en Chile y podrás verlo exclusivamente EN VIVO y ONLINE a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
- Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera oficial de UFC 324
Estelar
- Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.
- Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.
- Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.
- Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino
- Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.
Preliminares
- Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.
- Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.
- Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.
- Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.
Preliminares iniciales
- Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
- Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.
- Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.