Este sábado 24 de enero, UFC da inicio a una nueva era en las MMA con un evento de alto voltaje: UFC 324, evento numerado que marca el comienzo de los eventos 2026 con una pelea estelar con el choque entre Justin Gaethje (26-5-0) y Paddy Pimblett (23-3-0) por el título interino del peso ligero.
La velada se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y cuenta con 13 combates confirmados, eso sí, a la espera de que se confirme que sucederá con Cameron Smotherman, peleador que sufrió un sorpresivo desmayo durante el momento del pesaje oficial.
¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 324 en Chile?
UFC 324 se celebra este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en los siguientes horarios para Chile:
- Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas.
- Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas.
- Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.
Horarios UFC 324 en LATAM
|Horario Preliminar
|Horario estelar
|Países LATAM
|21:00 horas
|00:00 horas
|México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras.
|22:00 horas
|00:00 horas
|Colombia, Perú, Panamá y Ecuador.
|18:00 horas
|22:00 horas
|Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela.
|19:00 horas
|23:00 horas
|Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
¿Dónde ver UFC 324 EN VIVO y ONLINE?
Todo el evento se podrá ver en vivo y online a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.
- Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.
Cartelera oficial de UFC 324
Estelar
- Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.
- Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.
- Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.
- Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino
- Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.
Preliminares
- Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.
- Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.
- Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.
- Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.
Preliminares iniciales
- Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.
- Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.
- Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman: Peso gallo.
- Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.
UFC cambia de casa televisiva en Chile
Desde este 2026, Paramount se convierte en la nueva casa televisiva de UFC en gran parte del mundo y por supuesto también en Chile.
El debut será a lo grande con UFC 324, marcando el inicio de esta nueva etapa para la compañía líder de las artes marciales mixtas que deja a ESPN y Disney+, señales que transmitieron cada evento de la compañía en los últimos años.