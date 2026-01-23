Este sábado 24 de enero, UFC da inicio a una nueva era en las MMA con un evento de alto voltaje: UFC 324, evento numerado que marca el comienzo de los eventos 2026 con una pelea estelar con el choque entre Justin Gaethje (26-5-0) y Paddy Pimblett (23-3-0) por el título interino del peso ligero.

La velada se realizará en el T-Mobile Arena de Las Vegas y cuenta con 13 combates confirmados, eso sí, a la espera de que se confirme que sucederá con Cameron Smotherman, peleador que sufrió un sorpresivo desmayo durante el momento del pesaje oficial.

¿Cuándo y a qué hora comienza UFC 324 en Chile?

UFC 324 se celebra este sábado 24 de enero en el T-Mobile Arena de Las Vegas, en los siguientes horarios para Chile:

Cartelera preliminar inicial: Desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: Desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: Desde las 23:00 horas.

Horarios UFC 324 en LATAM

Horario Preliminar Horario estelar Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC 324 EN VIVO y ONLINE?

Todo el evento se podrá ver en vivo y online a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Publicidad

Publicidad

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Cartelera oficial de UFC 324

Estelar

Justin Gaethje vs. Paddy Pimblett: Pelea título interino peso ligero.

Sean O’Malley vs. Song Yadong: Peso gallo.

Waldo Cortes-Acosta vs. Derrick Lewis: Peso completo.

Natalia Silva vs. Rose Namajunas: Peso mosca femenino

Arnold Allen vs. Jean Silva: Peso pluma.

Publicidad

Publicidad

Preliminares

Umar Nurmagomedov vs. Deiveson Figueiredo: Peso gallo.

Ateba Gautier vs. Andrey Pulyaev: Peso mediano.

Modestas Bukauskas vs. Nikita Krylov: Peso semi-pesado.

Alex Perez vs. Charles Johnson: Peso mosca.

Preliminares iniciales

Michael Johnson vs. Alexander Hernández: Peso ligero.

Josh Hokit vs. Denzel Freeman: Peso completo.

Ricky Turcios vs. Cameron Smotherman: Peso gallo.

Adam Fugitt vs. Ty Miller: Peso wélter.

UFC cambia de casa televisiva en Chile

Desde este 2026, Paramount se convierte en la nueva casa televisiva de UFC en gran parte del mundo y por supuesto también en Chile.

Publicidad

Publicidad

El debut será a lo grande con UFC 324, marcando el inicio de esta nueva etapa para la compañía líder de las artes marciales mixtas que deja a ESPN y Disney+, señales que transmitieron cada evento de la compañía en los últimos años.